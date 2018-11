Ciudad Juárez— Por un supuesto caso de negligencia cometido en contra de una integrante de la comunidad rarámuri en Ciudad Juárez, un grupo de ciudadanos se manifestó ayer al exterior del Hospital General.Denunciaron que diagnosticada con piedras en la vesícula biliar en consulta externa del Seguro Popular, Juanita Tapia de 56 años ingresó a este hospital a principios de octubre para ser operada por este mismo padecimiento, pero por la falta de un aparato la cirugía se llevó a cabo hasta el día 19.Durante ese tiempo, un médico interno sugirió que la mujer sufría un tumor pero no le realizaron los estudios correspondientes y falleció el 22 de octubre por causas que desconocen, pues nunca se le hizo una autopista.Los inconformes hicieron responsable al director del Hospital General, ya que mencionan que de haberle hecho los estudios que se sugirieron, todavía estaría con vida.“Los análisis que le recomendaron en la consulta externa tenían fecha para diciembre de este año, pero era mucho tiempo y como el dolor que presentaba en el abdomen no cedió, sus familiares la trajeron aquí al Hospital General donde estuvo 15 días sin que le hicieran nada por la falta de un aparato”, comentó Graciela de la Rosa, una de las manifestantes.Juanita Tapia se dedicaba a la elaboración de galletas de pinole y artesanías, que vendía para sacar adelante a sus seis hijos.De la Rosa añadió que el caso fue denunciado ante la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), quienes no hicieron nada en este caso.“Únicamente trajeron la carroza cuando ya había fallecido, pero cuando estaba con vida no se movieron para que la operaran”, manifestó.El Diario buscó al administrador del Hospital General, sin embargo, personal del mismo manifestó que no se encontraba.Entrevistado por este caso desde el jueves, el subdirector médico Zona Norte, Víctor Manuel Talamantes Vázquez, descartó una negligencia médica y dijo que la paciente murió por causas naturales.“El problema de ella era un tumor, en ningún caso ocurrió una negligencia médica, sino un problema que aquejaba a la paciente desde hace tiempo y que se acentúa al momento de acudir al hospital y lamentablemente murió”, aseguró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.