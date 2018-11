Llaman a tomar precauciones para evitar males respiratorios

Ciudad Juárez— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhorta a la ciudadanía en general a extremar precauciones con la población infantil y de la tercera edad, que son las más vulnerables a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS).Evitar los cambios bruscos de temperatura y abrigar adecuadamente a las niñas y los niños en las mañanas, cuando acuden a la escuela y al salir de ésta por las tardes, son medidas simples que pueden hacer la diferencia, dijo Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo del Hospital General de Zona No. 6.Agregó que en los casos de adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas no controladas, personas con enfermedades del corazón, cáncer o VIH Sida, es necesario extremar estas mismas precauciones.“La exposición a las bajas temperaturas predisponen al cuerpo y queda vulnerable ante las infecciones virales y bacterianas y si no se reciben los cuidados necesarios, las IRAS pueden complicarse y avanzar a problemas como bronquitis o neumonías”, expresó.También se deben adoptar otras medidas preventivas como lavarse las manos correcta y frecuentemente, evitar fumar en espacios cerrados y consumir alimentos ricos en vitamina “C”, (naranja, mandarina y toronja) y verduras con vitamina “A” (zanahoria, brócoli y espinacas)El especialista recomendó salir de casa lo menos posible con los niños por las mañanas y noches, en caso contrario abrigarlos bien y cubrirles pecho, nariz y boca.Dentro del hogar ya se deben tapar los ductos del aire acondicionado y cerrar bien las ventanas para evitar corrientes de aire frío, sobre todo por las noches cuando los menores se descobijan y de día sólo abrir parcialmente las ventanas destinadas para asegurar que estén oxigenadas las viviendas al prender los calentones.Puntualizó que en caso de síntomas persistentes de gripe, como tos, estornudos, catarro, desánimo, dolor de cabeza y cuerpo, evitar la automedicación y acudir con el médico a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción para ser atendidos, diagnosticados y tratados, pues las infecciones obedecen a distintas causas y sólo el médico las puede definir.

