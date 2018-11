Ciudad Juárez— Después de participar ayer en la Evaluación del Desempeño en la Permanencia Docente, maestros de diferentes escuelas de nivel básico se quejaron de la falta de capacitación de las autoridades para mantener al día sus conocimientos.La prueba evalúa, entre varios aspectos, la capacidad que tienen los docentes para actuar frente a los alumnos en caso de contingencias.Sin embargo, algunas de ellas que están relacionadas con sucesos climatológicos y hasta violentos, nunca se han abordado a lo largo de su trayectoria como docentes, dijeron.“Yo por ejemplo que soy de Ascensión, allá nunca se inunda y tampoco hemos visto balaceras como aquí. No supe bien qué contestar”, dijo una de las docentes que vino de ese municipio a hacer el examen en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).En la prueba, que se realizó en diversas sedes universitarias aquí en la localidad, participaron en total 952 sustentantes de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos, Juárez y otros municipios del estado, según se informó.Fue aplicada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), y organizada por la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (CESPD). Es una de las nuevas evaluaciones que impone la Reforma Educativa.Al salir del edificio P donde se hizo la prueba la maestra, acompañada de otras docentes de Janos y Juárez, expuso que no recibieron la capacitación debida para responder los temas que abordaron en la evaluación.La razón, sugirieron, es que “quieren hacernos quedar mal” con la evaluación magisterial.Expuso que por parte del Estado y la Federación no los capacitan, y en algunos casos ellos tienen que pagar de su bolsa algunos talleres que manejan temas como los vistos en la prueba, lo que no siempre sucede.“Lo académico sí lo manejamos. Vienen situaciones de que el grupo de tercer grado el profesor se dio cuenta que tiene alumnos con capacidades especiales, hay que mencionar los pasos de intervención para trabajar con los niños”, explicó.Además de los temas, el tiempo para responder las 120 preguntas fue demasiado poco, agregaron.La Evaluación del Desempeño en la Permanencia es una prueba en donde los maestros demuestran la manera en la que están trabajando en las aulas y en donde dan cuenta de cómo implementan los métodos de enseñanza a sus estudiantes.La coordinadora del CESPD en Juárez, Mirna Yadira Sáenz Soto, explicó que el examen se le pone a los maestros después de que pasen cuatro años de haber ingresado a la docencia.Está estructurado con base en las actividades que los docentes realizan en las aulas y en el nivel educativo en donde se desempeñan, refirió.Los lineamientos oficiales establecen que aunque no lo pasen, los educadores tienen otras dos oportunidades con asesorías previas. “No es una prueba punitiva, no se ha corrido a nadie”, dijo la subsecretaria de Educación y Deporte, Judith Soto.La dependencia informó que en los últimos cuatro años han hecho esa evaluación a 7 mil docentes.Los resultados de la prueba se darán a conocer en junio del próximo año, y será la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente la que dé cuenta de ello, se dio a conocer.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.