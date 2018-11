Ciudad Juárez- Aunque el transporte público genera ingresos de 63 millones de pesos al mes, concesionarios aseguran que dejó de ser un negocio rentable, por lo que se rehúsan a modernizarse.Los altos costos de operación, las tarifas bajas y la falta de apoyo de las autoridades conjuntan un escenario que, afirman, conduce al mal servicio que ha persistido durante años.Un análisis basado en el aforo diario que reportan las autoridades y el costo de 7 pesos promedio por el servicio –tomando en cuenta estudiantes y adultos mayores que pagan la mitad– revela la cantidad de dinero que deja ese negocio.Datos del Departamento de Transporte en la Zona Norte indican que en Juárez el aforo diario promedio es de 300 mil usuarios, repartido entre 29 líneas que recorren la ciudad.Tomando en cuenta esa información, los concesionarios obtendrían alrededor de 2 millones 100 mil pesos diariamente, que al mes suman 63 millones y al año 756 millones de pesos.El Departamento de Transporte en Juárez precisa que hay mil 876 concesiones de transporte urbano que realizan, en las 29 líneas, 116 recorridos distintos diariamente.Pero para los transportistas es un negocio que está dejando de ser redituable y amenazan incluso con parar el servicio en algunas zonas por la falta de rentabilidad.Hay rutas, como la línea Universitaria, que recorre 80 kilómetros diarios desde Ciudad Universitaria –en el extremo del suroriente– al monumento a Zapata, en la colonia Emiliano Zapata.Con un aforo de 700 pasajeros que registra en un solo camión al día, el chofer de una de esas unidades recaba alrededor de 4 mil 900 pesos.Con 60 camiones que tiene esa línea, el conjunto de concesionarios que la integran percibe hasta 294 mil pesos diariamente, que al mes supera los 8 millones 820 mil pesos.Sin embargo, el gasto promedio de cada unidad en diésel –que se cotiza por litro en 19.92 pesos– asciende a 2 mil pesos diarios en esa ruta, según explica el líder de la Sección 2 del Frente de Trabajadores al Volante (STV), Carlos Hernández.Esos 60 camiones comprarían hasta 120 mil pesos de combustible.A ello hay que sumarle el sueldo diario de cada operador, que promedia los 700 pesos, más el de los 10 despachadores que integran la ruta y que ganan lo mismo.“Además hay que comprarles aceite, llantas. Son otros 700 pesos diarios de mantenimiento”, agrega el líder de concesionarios.El último informe del Departamento de Transporte precisa que, por ejemplo, camiones de las rutas con más demanda tienen una afluencia de hasta 800 usuarios diarios, que representan para uno solo una ganancia promedio de 5 mil 600 pesos.Rutas como la 1A –en la que se opera hasta el 85 por ciento de las concesiones– registran cada una hasta 699 pasajeros; la 1B, un promedio de 616; la 2-Lázaro de 500; la Valle de Juárez, 611; y la Juárez Aeropuerto 554 usuarios.El secretario general de Ruteras en Juárez, Rubén Vega, asegura que de los ingresos gastan hasta el 60 por ciento en la operación, entre el diesel, salarios y mantenimiento.“Es un alto costo de los combustibles y las refacciones que pagamos”, afirma.Los líderes de transportistas dicen que las ganancias son insuficientes para poder entrarle de lleno al tema de la renovación de las flotillas, ni siquiera usadas porque, agregan, en Estados Unidos no consiguen modelos 2008, que es el último año permitido por la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua.“Tenemos camiones 2004 y 2005, los más viejos quizá serían año 2003. No son tan viejos pero no podemos ponerles placas”, indica Hernández.Para el concesionario, es costoso aún adquirir un camión usado. Para comprar uno nuevo habría que desembolsar hasta 2 millones y medio de pesos, para pagarlos en mensualidades de 43 mil pesos a la agencia.“Hay líneas en las que se puede avanzar porque tienen buen aforo, pero la tarifa que estamos manejando es insuficiente para costear esos abonos”, asegura Vega.Los transportistas señalan que para poder hacer el compromiso de comprar camiones totalmente nuevos el Estado tendría que conceder un incremento a la tarifa, para llegar de 8 pesos que cuesta actualmente, a 11 por lo menos.“En cuanto nos den una tarifa diferenciada se moderniza automáticamente el transporte en todo el suroriente”, dijo el representante de STV.A pesar de admitir que los concesionarios no ponen de su parte, el jefe de Transporte en la Zona Norte, Luis Lugo Ordorica, accedió a detener los operativos y concederles un período de seis meses para que renueven gradualmente sus parques vehiculares.“Los transportistas fingen demencia argumentando que tienen tarifas bajas y que el diésel está caro”, dijo. Y sin embargo, agregó: “Tienen muchos años de retraso, pero debemos concientizarlos para que regulen los camiones”. (Javier Olmos / El Diario)

