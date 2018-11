Relegan a INM de operativos

Ciudad Juárez— El Instituto Nacional de Migración quedó al margen del operativo de recepción de migrantes en el puente internacional Paso del Norte y sólo el Grupo Beta se hará cargo de los traslados de los extranjeros que le reporte la Policía Federal en el lugar.El encargado del departamento de comunicación del instituto, Luis Carlos Cano, afirmó no tener información acerca de cómo funcionará el operativo de traslado de migrantes desde el cruce internacional a la Casa del Migrante o quiénes serán los encargados de recibirlos en el lugar, ni cómo será la participación de la dependencia.Mencionó que el delegado Joseph Alexander Cadet Moreno no estuvo en las reuniones de coordinación previas al retiro de migrantes del puente internacional en las que participaron varias áreas de las administraciones municipal y estatal y donde se acordó el desalojo.Un migrante de origen cubano que se identificó como Alberto, formado en el puente desde hace cuatro días, no se encontraba en el lugar al momento del retiro de los extranjeros el viernes pasado.Él cuenta con un permiso provisional de 20 días que le permite su estancia en el país. El viernes decidió hospedarse en un hotel de la avenida Juárez, cerca del puente internacional, y hasta el día siguiente trasladarse a la Casa del Migrante.Ya en el lugar no fue admitido con el argumento de que no se encontraba en el puente a la hora del desalojo y estaba fuera de la lista de quienes buscan la solicitud de asilo en los Estados Unidos.Alberto acudió al cruce internacional y elementos de vigilancia del Fideicomiso de Puentes Fronterizos le negaron permanecer en el lugar. En el puente no había representantes de la Cruz Roja ni de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.Luego fue atendido por elementos de la Policía Federal, quienes buscaron el apoyo del Grupo Beta para que el migrante fuera trasladado de nueva cuenta a la Casa del Migrante, donde fue recibido después de una hora.El viernes, el coordinador administrativo local de la Cruz Roja, Gabriel Reyes Olivos, confirmó que personal de la benemérita institución se encargaría de la recepción de migrantes en el puente para integrarlos a una lista y llevarlos a la Casa del Migrante en unidades de migración o del DIF municipal, sin embargo en un recorrido de El Diario se pudo confirmar que no había personal de apoyo en el puente internacional.Los migrantes que llegan al puente son atendidos por el personal encargado del cobro del peaje peatonal, que tampoco cuentan con información para redirigirlos y ninguna autoridad de apoyo se encuentra en el lugar.Ayer tres migrantes más llegaron al puente y fueron atendidos por el personal de vigilancia, quienes dieron turno del asunto a la Policía Federal, sin el apoyo de las dependencias integradas en el operativo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.