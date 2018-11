Ciudad Juárez— Sin la fuerza política que en décadas anteriores les agilizaba los trámites para poder circular por la ciudad, fragmentados, sin capacidad económica para renovarse y el poco apoyo gubernamental que dice recibir, el gremio fronterizo del transporte público arrastra una crisis en la prestación del servicio que impacta a los usuarios.Concesionarios y la representación gremial de ese sector económico coinciden al señalar que los transportistas son satanizados debido a accidentes recientes en los que se vieron involucrados.En contraparte, la percepción de la ciudadanía coloca al transporte público como el servicio público menos satisfactorio en la ciudad durante el 2017, se establece en el informe “Así estamos Juárez 2018”.La calificación que le otorgaron los ciudadanos encuestados a las ruteras fue de 5.97, la más baja de los ocho parámetros que se midieron, entre los que se encuentran calles y pavimentación (6.04), disponibilidad de áreas verdes y espacios públicos (6.32), alumbrado público (6.54), vialidades y semaforización (6.99).Además se calificó el servicio de agua con 8.17, el ViveBús con 8.18 y el servicio de recolección de basura con 8.55.Mientras, en el documento “Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2017, Así Comenzó 2018”, se establece que en los últimos 30 años el uso de camión como medio de traslado entre los fronterizos bajó a casi la mitad.“En cuestión de política estamos perdidos”, declaró José Díaz Monárrez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que agrupa al 90 por ciento de los transportistas de la ciudad.La cuestión política, dijo, se establece a través del partido al que están adheridos, en este caso al Revolucionario Institucional (PRI).“Si el partido pierde posiciones, nosotros perdemos fuerza política, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo, Ahorita estamos de alguna manera muy deteriorados, muy menguados”, comentó.Además encaró al Gobierno del Estado porque no reciben el apoyo que se requiere para mejorar el servicio de Transporte Público.Para el líder los problemas que enfrenta el gremio están encabezados por la falta de atención por parte de la Dirección de Transporte Público del estado que los somete a trámites de largo plazo y a cobros difíciles de cubrir.La problemática se agrava por la falta de capacidad económica de los transportistas para poder ser objeto de crédito por parte de las armadoras, quienes no les fían los camiones ante la incertidumbre en la prestación del servicio, mientras que la carencia de capacitación para los choferes incide también para agrandar el conflicto.Los concesionarios le dan la razón.“No estamos negados a andar legalmente circulando, pero el Gobierno del Estado no lo permite, tenemos la intención de regularizarnos, de pagar lo que se tenga que pagar, pero nos cierran las puertas”, comentó un concesionario que prefirió mantener en el anonimato su identidad para evitar problemas.Ejemplificó la situación con el hecho de que en ocasiones ya tienen una persona para ocuparla como chofer debidamente capacitada, pero la autoridad estatal le da cita hasta dentro de un mes para tramitar su registro cuando se necesita que comience de inmediato.Además, el gremio se encuentra dividido, lo que estorba todavía más a que los problemas se resuelvan.“Al Gobierno le conviene que estemos divididos porque así no nos levantamos”, comentó.En el documento “Estudio Integral de Transporte 2006 en Ciudad Juárez”, que realizó personal del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), se establece que en la ciudad trabajan 24 líneas de transporte público de pasajeros, las que tienen 120 ramales.En la actualidad, una de las problemáticas que enfrentan los transportistas es el déficit de operadores de unidades de transporte público, tanto para traslado de personal a las maquiladoras como el de pasajeros, indicó Díaz Monárrez.“A veces andamos muy bajos, al menos uno por camión, pero a veces se batalla para conseguir, hay mucha rotación y no hay en algunas líneas, no conseguimos lo suficiente ni para el de personal ni para el de pasajeros, por eso hay tanto joven manejando, no hay personal”, mencionó.Dijo que la gente opta por empleos con un horario más tranquilo, mientras que en los camiones se enfrentan situaciones muy violentas, así que los concesionarios paran el camión o lo rentan.“El chofer quiere sacar lo máximo y andan día y noche, eso propicia accidentes”, indicóUn concesionario entrevistado que solicitó omitir la publicación de su identidad por razones de seguridad, comentó que como en la mayoría de los lugares donde se emplea gente, en el transporte público también se registra un déficit.“Así como la maquila se pelea a los trabajadores y se necesitan mano de obra porque crecen las plantas, nosotros necesitamos tener choferes, de preferencia de nuevo ingreso porque los viejos son una banda de ladrones”, declaró.Indicó que algunos les dejan los camiones desmantelados, sin combustible o hasta la unidad completa, por eso se contrata a gente nueva y posiblemente eso provoque accidentes porque no tienen la experiencia suficiente, aunque sí se les capacita.La falta de personal es un problema grande, así que los concesionaron extreman sus cuidados al contratar a los operadores y tratan de tener sus expedientes con datos generales completos, incluso contratan mejor a los que son recomendados por sus propios compañeros.“Tenemos bastante rotación, tratamos de ir sacando a los malos elementos, tenemos un listado interior de malos elementos, si conducen con aliento alcohólico ya no se le vuelve a dar empleo, o si se les sorprende a exceso de velocidad”, agregó.El entrevistado indicó que cuenta con camiones equipados con geoposicionadores con los que revisa la ubicación y hasta la velocidad con la que transitan para llevar un buen control, lo que habla de que existe la intención de tener un mejor transporte.“Tenemos cinco meses sin que Transporte Público atienda una petición requerida, tengo un transportista con 30 camiones nuevos para una maquila, pero no los puede meter a trabajar porque la maquila le exige que estén plaqueados, pero Transporte Público les dice que todas las concesiones deben estar a su nombre”, contó Díaz Monárrez.Pero cómo pueden tenerlas si la misma autoridad no hace el cambio de nombre en las concesiones a pesar de que el empresario las presenta mediante un acuerdo de gobierno, a nombre de otra persona pero con la cesión de derechos hecha frente a un notario, donde el titular cede los derechos de las 30 concesiones.Esos camiones tuvieron un costo de un millón y medio de pesos, pero la inversión está detenida por burocracia.Dijo que leyó críticas en los medios de comunicación porque el 50 ó 60 por ciento de las unidades están sin placas, es cierto, pero la situación prevalece porque no hay una autoridad que resuelva esa situación.“Ya pasaron cinco meses sin que haya una persona autorizada aquí para darle trámite a los documentos, primero porque uno no tenía facultades, otro porque era interino, el otro porque era encargado del despacho y uno más ni siquiera había tomado posesión y ya estaba dando declaraciones de cómo iba a controlar el transporte y al final no le dieron posesión porque no era idóneo”, recordó.Añadió que nombraron a uno nuevo, Luis Lugo Ordorica, y todavía “no se empara bien” y evita actuar porque argumenta que está conociendo la situación y sacando censos, pero eso es lo que han hecho toda la vida.“¿Cómo es posible que venga a sacar un censo de las líneas y en qué condiciones andan las unidades, pero no atienden a la gente? Muchos trámites los tenemos que hacer en Chihuahua porque aquí no se puede”, cuestionó.Los concesionarios entrevistados coincidieron en que es Gobierno del Estado quien les impide circular de forma legal al obstaculizar los trámites.Indicaron que no están negados a circular de forma legal, pero, al igual que Díaz Monárrez, argumentaron que el Gobierno del Estado no se los permite.“Cómo es posible que vaya a inscribir a un chofer que ya preparé, que trae sus cursos, que está listo para manejar porque ya está instruido, pero para sacar licencia le ponen de requisito un curso en Transporte Público por un fin de semana, pero hasta dentro de un mes”, dijo uno de los informantes.Aseguró que aunque los transportistas sí podrían realizar cambios en el sistema, existe división entre ellos mismos y se confrontan por desacuerdos porque prevalece el egoísmo y quieren más privilegios para unos que para otros.Díaz Monárrez aseguró que no están divididos, concedió que hay fragmentación en el sentido de que los diferentes grupos que manejan el transporte no se ponen de acuerdo, pero dentro de la CTM están todas las organizaciones de transporte de personal y de pasajeros unidas.Recolección de basura8.55Transporte público ViveBús8.18Agua8.17Vialidades y semaforización6.99Alumbrado Público6.54Disponibilidad de áreasverdes y espacios públicos6.32Calles y pavimentación6.04Transporte público ruteras5.97Fuente: Informe Así Estamos Juárez 2018, Sistema de Indicadores de Calidad de Vida, Plan estratégico de Juárez.1 A con nueve ramales1 B con cinco ramales2 L con dos ramales2 B con cinco ramales3 A con tres ramales5 A con cinco ramales7 con seis ramales2 A con dos ramales3 B con seis ramales5 B con seis ramales8 A con dos ramales8 B con dos ramales4 con ocho ramales6 con siete ramales10 con seis ramalesJuárez Aeropuerto con 10 ramalesTransportes Urbanos con siete ramalesTierra Nueva sin ramalesJuárez Zaragoza con nueve ramalesValle de Juárez con 10 ramalesPoniente Sur sin ramalesPermisionarios Unidos con seis ramalesMercado de Abastos con tres ramalesCircunvalación con dos ramalesFuente: Estudio Integral de Transporte 2006 en Ciudad Juárez, hecho por el IMIP con datos de la Dirección de Transporte Público del Estado.