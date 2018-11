Casa del Migrante, sin apoyo gubernamental

Ciudad Juárez— Aun cuando en la Casa del Migrante recibieron a extranjeros que fueron llevados por Protección Civil, la institución no ha recibido recursos por parte del Municipio ni del Gobierno del Estado.De acuerdo con el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, el apoyo que han recibido sólo ha sido de las personas de Ciudad Juárez, Las Cruces y El Paso, Texas.“Se oyen muchos comentarios por ahí, lo que se está ofreciendo a los migrantes es la solidaridad del pueblo, no hay ni Gobierno del Estado, ni gobierno Municipal, ni Migración, ni otra instancia que este apoyo en los que se les está dando a los migrantes”, comentó el padre Calvillo.Agregó que tiene coordinación con la Cruz Roja, el Sector Salud y con la oficina de Derechos Humanos. “El acuerdo cuando se trasladó a los migrantes con las autoridades consistió en estar coordinados por si algo se necesita, pero en cuestión de la comida, víveres y todo lo que hay es exclusivo de la Casa del Migrante y las donaciones que recibe por parte de la comunidad”, enfatizó el director de la casa.Por su parte Rogelio Pinal, titular de la oficina de Derechos Humanos, dijo que la ayuda que han llevado consiste en el traslado del puente a la Casa del Migrante y atención médica.“Nosotros estamos apoyando únicamente con el traslado, el servicio médico a las personas que están aquí, precisamente los trajimos para salvaguardar su vida, Casa del Migrante está absorbiendo todo el gasto (…) no se está gastando ningún peso del erario”, agregó el funcionario.Agregó que también están auxiliando con el traslado de las donaciones que llegan a la oficina, para enviarlas a la Casa del Migrante.El padre Calvillo dijo que la gente ha sido compartida, pero aún necesitan medicamentos como antibióticos, medicinas para la temperatura para niños y adultos. También aun necesitas ropa de invierno para todas las edades como gorras, bufandas y cobijas.El pasado viernes asistieron varios médicos pediatras y doctores voluntarios debido a que se encontraron casos de anemia, desnutrición, y enfermedades generadas por el frío, indicó el padre.• Antibióticos• Medicinas para el control de la temperatura• Leche líquida• Tortillas de harina y de maíz• Pan• Artículos de aseo personal

