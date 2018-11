Vinculan a guiador ebrio por muerte de sus acompañantes

Ciudad Juárez— Un conductor particular fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio imprudencial agravado porque presuntamente se encontraba en primer grado de ebriedad al momento que guiaba e impactó su auto contra un tráiler provocando la muerte de sus dos acompañantes.Una de las víctimas fue decapitada y la otra sufrió machacamiento craneal, debido al fuerte golpe.Ayer la abogada del acusado Elimelec de Jesús García Ocaña argumentó que el examen médico efectuado por un doctor de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) es insuficiente para señalar que su representado se encontraba bajo los influjos del alcohol el pasado 2 de noviembre.Pero el juez de Control, Félix Aurelio Guerra Salazar, concluyó que es un dato válido porque lo elaboró un servidor público en ejercicio de sus funciones y con apego a la ley.El choque por alcance sucedió en la madrugada del 2 de noviembre cuando García Ocaña manejaba un automóvil Ford Focus modelo 2012 de color rojo con placas 965-SKA9 del Estado de Chihuahua sobre la avenida Tecnológico y al pasar la calle Santos Dumont al parecer impacto su carro contra la parte posterior de un tráiler Kenworth modelo 2012 de color amarillo con negro y placas 109-EAI.El operador del tractocamión, Joel Torres Martínez, dijo a los agentes de Tránsito que él iba circulando por carril central de avenida Tecnológico y después de pasar la calle Santos Dumont sintió un golpe en la parte trasera del tráiler y por esa fuerza el automotor se iba hacia adelante pero logró detener el tráiler y fue a ver la parte trasera, encontrando un carro sobre el camellón central.Un testigo de nombre Fernando Andujo Hernández se señaló a los oficiales de la DGTM que a las 01:56 horas de ese día él iba por avenida Tecnológico con rumbo al norte y antes de Santos Dumont se percató que un auto rojo circulaba por Tecnológico en sentido contrario a él y de pronto escuchó un ruido muy fuerte, al voltear vio que el carro rojo estaba impactado en la caja del tráiler.Juan Manuel Ramírez Villalobos se encontraba en la caseta de seguridad de la empresa Fletes de México, instalada en Tecnológico a la altura de donde ocurrió el siniestro, le señaló a los policías viales que el vio el momento en que el conductor del Focus pegó contra el tráiler y acudió a auxiliar a las víctimas, vio a dos masculinos sin vida uno decapitado y al conductor atrapado en el auto.A la diligencia realizada ayer en la décima sala de la “Ciudad Judicial” acudieron las esposas de las personas muertas, quienes eran padre e hijo pero hasta el momento de forma oficial no han sido identificadas y a lo largo de la audiencia el Tribunal se refirió a ellos con los números que se les asignaron al momento de ser ingresados al Servicio Médico Forense (Semefo), 2196/18 y 2197/18.Ambas viudas se identificaron ante el juez y señalaron que estaban ahí para observar el proceso penal. Un hermano del detenido también compareció para verificar que se dictara el sobreseimiento por lo que respecta al delito de daños cometido en perjuicio del dueño del tráiler, pues se hizo efectiva una aseguranza y se pagaron 153 mil pesos.Datos no oficiales indican que la póliza que tiene Elimelec de Jesús no cubre a sus acompañantes. Sin embargo, la defensa estuvo peleando que en la vinculación no se acreditara la ebriedad para solicitar a la compañía aseguradora que pague la indemnización por muerte a los deudos de las dos víctimas, ya que la cantidad es superior a los 700 mil pesos.El presunto responsable del accidente continúa internado en el Hospital 66 del IMSS por las lesiones que sufrió y se encuentra bajo vigilancia porque desde la primera diligencia, realizada el domingo pasado, el juez Guerra le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.Ayer la abogada solicitó que esa cautelar fuera cambiada por otra debido a que se pagaron los daños causados al tractocamión además expuso que es necesario que su representado trabaje para cubrir las indemnizaciones por muerte. Pero el juez consideró que no han variado las causas que motivaron la imposición de la prisión preventiva.Qué: Choque por alcance entre un Ford Focus 2012 y un tráilerCuándo: 2 de noviembre de 2018Dónde: Avenidas Tecnológico y Santos DumontVíctimas: Dos muertos y un lesionado (el conductor)Acusado: Elimelec de Jesús García OcañaCargos: Homicidio imprudencial agravado

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.