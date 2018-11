Ciudad Juárez— El 14 y 15 de noviembre adolescentes y universitarios podrán conectarse al mundo de la tecnología y creatividad para formar parte del encuentro binacional de innovación y emprendimiento RESET 2018.Temas como ¿Por qué un robot necesitaría de un psiquiatra? y ¿será posible vivir mil años de manera saludable aplicando la tecnología médica? son algunos de los que se desarrollarán en este evento en compañía de expertos en animación digital, blockchain, educación, redes sociales y emprendimiento, entre otros.Sandra Salinas, voluntaria del evento, informó que el programa inicia el miércoles 14 con el llamado “Shark Business Hunters”, momento en el que emprendedores tendrán un minuto para presentar su proyecto ante un grupo de inversionistas que decidirán si apostar por su trabajo o no.Estos equipos hicieron previamente una solicitud para participar en este evento y fueron seleccionados según el progreso de su labor; son cerca de 12 los que van en búsqueda de la inversión a sus compañías, que va desde 5 a los 10 mil dólares, explicó.“Los jóvenes que se presentan tienen retroalimentación de reconocidos empresarios que están fungiendo como ‘sharks’ y que de su propio dinero están aportando una inversión para esas empresas”, dijo.Para el jueves 15 se llevará a cabo la inauguración del RESET en Technology HUB, situado en la avenida Adolfo López Mateos número 924, a las 10:00 de la mañana.Se espera contar con la asistencia de al menos 2 mil estudiantes universitarios y de últimos semestres de prepa al evento que será gratuito, indicó Salinas.Se informó que el año pasado este encuentro contó con la asistencia de más de 3 mil fronterizos, y este año se llevarán a cabo retos de “hackathon”, en los que estudiantes deberán resolver un problema de manera creativa utilizando la tecnología.En redes sociales ya se puede encontrar información relacionada como algunos ponentes que compartirán su experiencia como Aubrey de Grey, gerontólogo biomédico de Estados Unidos, director de Ciencia del SENS Research Fundation; Bel Psce, autora de cuatro libros, fundadora y directora de FaziNOVA, y Brian Rashid, fundador y director de una agencia de branding y comunicación en Nueva York y Medellín, Colombia.Cabe mencionar que el encuentro RESET se realizará también en la ciudad de El Paso, Texas el viernes 16 de noviembre en UTEP (The University of Texas at El Paso) a partir de las 8:00 de la mañana en 500 W University Avenue.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.