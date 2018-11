Alertan por cirujanos 'patito'

Ciudad Juárez- La probable negligencia médica que mantiene en coma a la estadounidense Laura Ávila, de 36 años, expone los riesgos que existen detrás del anhelo de más belleza.En el estado dos mujeres que sólo aspiraban a mejorar su aspecto físico recurrieron a negocios irregulares y médicos estéticos que terminaron con sus vidas durante intervenciones en las que no se siguieron los protocolos obligatorios, denunciaron cirujanos colegiados.Un caso ocurrió en mayo del 2017 en la ciudad de Cuauhtémoc. La conductora de televisión y radio, Griselda Ramos, se sometió a una cirugía estética practicada por el doctor Hugo Erick Espíritu Rojas, quien formó parte de la plantilla de médicos de los Servicios de Salud de Chihuahua.La intervención de la presentadora del programa “Entre Mujeres al 100”, de Antena TV, murió en el quirófano de la clínica San José en esa ciudad, la cual le ofrecieron a menor costo a la mujer originaria de Ojinaga.María Nidia Ramos Ramos, de 30 años, murió en septiembre del 2014 durante la cirugía estética, que le practicó en la clínica “Unidad de Cirugías Estéticas y Lipoplásticas”, el doctor Octavio Bustillos Mendoza.Esta persona no estaba autorizada para realizar cirugías estéticas e intervino a la mujer, según la investigación realizada por el Ministerio Público; cuatro años después el docto fue detenido por narcomenudeo en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).El médico sigue prestando sus “servicios profesionales”, confirmaron médicos radicados en la ciudad de Chihuahua.“Tenemos cuatro años haciendo hincapié en la urgente necesidad de una regularización y puesta en marcha de medidas normativas de seguridad ante la intrusión de personas que, sin tener las debida acreditación y certificación y sin demostrar sus estudios, se meten a un quirófano para hacer cirugías estéticas”, dijo el cirujano Ernesto Theurel Sangeado, único perito especializado y certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva desde 1985.En Juárez, el pasado 30 de octubre Laura Ávila, de 36 años, acudió a la clínica Rinocenter, para someterse a una cirugía plástica por ser más barato en Juárez que en El Paso, sin saber que ya no saldría por su propio pie.“Las operaciones en Juárez son mucho más baratas, la de ella iba a costar mil 500 dólares y por eso decidió ir a esa clínica que no sé bien cómo la encontró en Internet”, explicó Ángela Ávila, hermana Laura a El Diario.“Ningún paciente está exento de una complicación en una operación”, precisó el doctor Fernando Martín Gamboa Juárez, representante en Juárez del Colegio Estatal de Cirujanos Plásticos.Sin embargo, se está incrementando el número de clínicas que no tienen la infraestructura adecuada, de médicos que no tienen los certificados para realizar estos procedimientos y a la par han aumentado las escuelas “patito” que emiten certificados sin aval de la Secretaría de Educación.Este es el cóctel perfecto para los “charlatanes” que con sus prácticas irregulares están quitando vidas, sin que exista una justicia plena para las ofendidas y la reparación del daño para las víctimas, coindicen en señalar Theurel Sangeado y Gamboa Juárez.La Fiscalía General del Estado (FGE) será apoyada por los Colegios Estatales de Cirujanos Plásticos, de Anestesiólogos y Otorrinolaringólos que demandaron ayer que la investigación del probable caso de negligencia médica llegue hasta sus últimas consecuencias.Además urgieron la intervención de María Eugenia Galván Antillón, comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Chihuahua, para que se haga una revisión a negocios que se ofertan a través de las redes sociales y ofrecen servicios poco seguros.“Nosotros estamos a favor de una cirugía segura”, afirmó Gamboa Juárez. Por ello los colegios de médicos cirujanos han apostado a la imposición de sanciones más drásticas, por lo que propusieron al Pleno del Congreso del Estado que se tipifique como delito el dolo eventual.“Para que el caso pasara de un hecho imprudencial a un dolo eventual se tendría que acreditar que el médico tuvo la intensión en ese momento de causarle daño a la paciente, lo que no es sencillo en este tipo de casos”, dijo el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.“Esta reforma al Código Penal endurece las penas al aplicarle el dolo eventual y esta figura ha surgido a raíz de estos problemas porque médicos estéticos sin destrezas, sin talento y sin estudios se mete a un quirófano a operar cuando no está capacitado. Ellos no son cirujanos son médicos estéticos que se hacen pasar por cirujanos y son charlatanes, aunque les cale”, dijo Theurel Sangeado.