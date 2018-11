Ciudad Juárez— Sólo se escucha el golpear del viento contra las hojas de los árboles, un carrito de juguete y una pelota de fútbol permanecen a las afueras de dos pequeños cuartos, uno de block y otro de madera, que conforman el hogar de Iker Sánchez Prieto, de un año y 10 meses, que perdió la vida el pasado jueves al caer en un depósito de agua.La misma zona parece enmarcar el luto, ni siquiera los vecinos desean mencionar algo al respecto en la zona donde ocurrió el hecho. Frente al domicilio del menor, justo cruzando la calle Zacatecas, que es de terracería, se aprecia la fosa séptica que en su interior contiene agua verdosa a la orilla de otra vivienda.“El niño en realidad no vivía ahí, sino que él se salió de la casa, cruzo la calle y se fue a la casa de enfrente del vecino y se metió al patio, caminó todo eso y entonces donde hay niños y tienen riesgos como ese, sobre todo llenos de agua, la recomendación es que no tengan eso así, porque un niño desconoce y piensa que es un charco”, explicó Efrén Matamoros Barraza, titular de Protección Civil.El funcionario indicó que el menor llegó con ausencia total de signos vitales al área de emergencias en el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (Caaps) en Anapra.Puntualizó que el accidente ocurrió dentro del terreno de la vivienda y no en la calle, en una fosa de aproximadamente dos metros de largo por dos de ancho y dos metros más de profundidad, que fue hecha por los mismos dueños de la casa para tener agua de uso doméstico.Hasta el cierre de edición, El Diario no logró establecer contacto con la madre del menor, de 23 años, ni con familiares directos.

