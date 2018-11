Ciudad Juárez- Autoridades estatales informaron que a partir de mañana liberarán 3 mil 500 juegos de placas para camiones como parte del plan integral que están proponiendo para regularizar el transporte de personal y urbano.“Vamos a entregarles placas pero sólo a los que no tienen adeudos, a los que será por primera vez y a los que tengan que revalidar”, dijo la recaudadora de Rentas en la Zona Norte, Laura Marín.La funcionaria detalló que no se entregarán metálicos a propietarios de camiones fuera del marco de la ley. “Tienen que cumplir con la normatividad, no vamos a violar la ley”, sostuvo.El plan para regularizar al transporte público se produce después de varios encuentros con concesionarios y autoridades de Transporte en el estado, y luego de operativos municipales que concluyeron con sendos decomisos y manifestaciones de los transportistas.“La verdad es un problema de más de 15 años y queremos concientizarlos sobre la importancia de estar al corriente”, agregó Luis Flores Santillán, consultor jurídico de Recaudación de Rentas.Se considera entregar por lo menos mil placas a unidades de transporte público y unas 2 mil 500 al de traslado de personal de maquiladoras.Datos de Transporte indican que en la ciudad circulan unos mil 800 camiones urbanos y unos 3 mil 500 de personal. Al menos la mitad lo hace de manera irregular, según archivos periodísticos.Marín dijo que se le concederá un 80 por ciento de descuento a quienes tengan adeudos por las placas vehiculares, como al resto de los usuarios, y garantizó que tampoco tendrán un trato diferente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.