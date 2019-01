Bucarest.- Autoridades de la Unión Europea trabajan con Gran Bretaña para ayudar a que la primera ministra Theresa May evite salir del bloque sin un pacto, aunque un líder de la UE insistió el viernes que su ayuda no incluirá una renegociación del acuerdo de divorcio.El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que ``revisamos con Downing Street qué clarificaciones se requieren" que podrían ayudar a May a que el Parlamento británico apruebe el acuerdo del Brexit la próxima semana.Sin embargo, Juncker agregó: ``No debe confundirse con una renegociación".Un funcionario de la UE dijo que el bloque y el gobierno británico ``están en contacto en todos los niveles... para asegurar que el pacto se apruebe". El funcionario habló bajo condición de anonimato.Ambas partes discuten las posibles confortaciones que ayuden a persuadir a los reacios legisladores británicos para respaldar el pacto en una votación el martes en el Parlamento.Gran Bretaña y la UE lograron con esfuerzo un acuerdo en noviembre, pero éste fue rechazado en el Parlamento británico. May pospuso la votación para su aprobación en diciembre para evitar una derrota contundente y hay pocos indicios de que el pacto cuente con más apoyo desde entonces.May prometió buscar más garantías de Bruselas en el tema más polémico: el estatus de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.El acuerdo busca garantizar que Gran Bretaña salga tranquilamente del bloque, con un periodo de transición que se adapte a una nueva situación y la negociación de un acuerdo comercial permanente.Sin el acuerdo, Gran Bretaña se enfrenta a una abrupta salida el 29 de marzo y hay temores de que pueda haber incidentes caóticos en las fronteras, puertos y aeropuertos.

