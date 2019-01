Ordenan aislar a 80 personas en Argentina por virus

Argentina— Las fuertes ráfagas de viento colaboran para dar un aspecto más fantasmal a este pequeño poblado en el sur de Argentina jaqueado por un brote del virus Hanta que ha provocado nueve víctimas fatales y obligado a las autoridades a aislar a parte de sus habitantes para evitar se propague.Una orden judicial dispuso este viernes el aislamiento preventivo de 85 vecinos de la localidad patagónica de Epuyén, situada en la provincia cordillerana de Chubut, a unos 1.700 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde a principios de diciembre se produjo un brote del virus que transmiten los ratones de cola larga.Entre la población de 3.000 personas, la mayoría han optado por refugiarse en sus viviendas o trasladarse a localidades vecinas. Los pocos vecinos que desafían el temor al contagio lo hacen con barbijos, como Miguel Ángel Loncón.``No hay que tener miedo, hay que tener cuidado, precaución. Tratar de no andar mucho en el bosque", relató el hombre a The Associated Pres.La restricción judicial se aplica para los pobladores que tuvieron contacto con vecinos que resultaron positivos de hantavirus o son sospechosos de serlo. Deben permanecer en sus hogares durante 30 días.``Las personas tiene la obligación de cumplirlo", advirtió Fabián Puratich, subsecretario de gestión institucional del Ministerio de Salud de Chubut.Por la propagación del virus, que genera un cuadro febril con fuertes dolores musculares, han resultado contagiadas al menos 26 personas en la provincia de Chubut.El virus Hanta se transmite a las personas a través del contacto con la saliva, las heces y la orina de los ratones silvestres infectados, que una vez secas pueden ser inhaladas.Sin embargo, las autoridades sanitarias argentinas no descartan la hipótesis de transmisión de persona a persona en el actual brote.La Secretaría de Salud de la Nación dijo en un comunicado que se está a la espera de resultados de muestras para confirmar o descartar esta posibilidad.El gobierno agregó que ``la letalidad observada en este brote es la esperada para la cepa Andes Sur de hantavirus (entre 30% y 50%)".El virus, para el cual no existe vacuna ni tratamiento específico, afecta la función de los pulmones y el corazón.El juez Zacchino señaló en su resolución que ``aquí no solo está en juego la salud de la población, sino también la vida de las personas, lo que torna a la medida no solo en proporcional sino también en lógica, razonable y absolutamente necesaria".La policía supervisará el cumplimiento de la medida, que en caso de ser violada puede conllevar penas de seis meses a dos años de prisión.El magistrado ordenó asimismo al Ejecutivo cubrir adecuadamente las necesidades alimentarias, sanitarias y sociales de los aislados en sus hogares.En tanto, las autoridades de Epuyén decidieron la víspera suspender durante 40 días reuniones de personas en instalaciones municipales y deportivas para evitar que más personas contraigan hantavirus.El brote ha vaciado las calles de turistas y obliga a los vecinos a protegerse con barbijos y mantener un contacto mínimo.Entre 2013 y 2018 se reportaron en Argentina 111 fallecidos por hantavirus, con una letalidad del 18,6%.

