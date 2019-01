Lyon.- El juicio por abuso sexual sacerdotal más resonante de Francia probablemente finalizará con la absolución de un cardenal y otros jerarcas católicos acusados de proteger a un cura pedófilo, a pesar de los años de esfuerzos de sus víctimas por obtener justicia.El reverendo Bernard Preynat confesó haber abusado de boy scouts y las víctimas dicen que la jerarquía eclesiástica lo encubrió durante años y le permitió trabajar con niños hasta su retiro en 2015.Pero cuando el juicio por encubrimiento llegó a la corte en Lyon esta semana, algunos cargos habían prescrito. La fiscal misma arguyó el miércoles contra una condena para el cardenal Philippe Barbarin y otros funcionarios eclesiásticos porque no había pruebas de delito alguno.Los abogados de las víctimas expresaron escasas esperanzas de una condena a pesar de un juicio en el que hombres ya maduros relataron el miedo y vergüenza que sintieron en la infancia tras los presuntos abusos de un cura respetado."No hay sorpresas", dijo el abogado Yves Sauvayre después del alegato inusual de la fiscal Charlotte Trabaut de que el cargo de no ayudar a una persona en peligro había prescrito y no había pruebas suficientes para condenar a los jerarcas por no denunciar la violencia sexual contra un menor.Con todo, las víctimas esperan que el juicio provoque una discusión amplia sobre el abuso sexual sacerdotal en Francia, país de mayoría católica.El juicio finaliza en las próximas horas, y se espera un veredicto para más adelante. De ser condenado, Barbarin enfrenta hasta tres años de prisión y multas de hasta 45 mil euros (51 mil 500 dólares).El sacerdote Preynat irá a juicio por violencia sexual contra varios niños. No ha hablado públicamente sobre las denuncias, pero en cartas a algunas familias ha confesado los abusos cometidos en los años 70 y 80.

