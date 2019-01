Bruselas.- Un importante grupo legislativo europeo denunció el miércoles que Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump ha optado por políticas ``dañinas" para las relaciones transatlánticas, y advirtió que tales divisiones solo envalentonarán a los enemigos comunes.En una carta enviada a congresistas estadounidenses, la delegación del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con Estados Unidos criticó "la política cada vez más perjudicial que emana de la Casa Blanca" y condenó la reducción de nivel del embajador de la UE ante Estados Unidos en la ceremonial Orden de Precedencia Diplomática "al fondo de la lista". El diario alemán Deutsche Welle reportó que el Departamento de Estado tomó esa decisión el año pasado sin notificar a Bruselas.En la carta, obtenida por The Associated Press, la delegación asevera que las dos partes "no deben debilitarse una a otra"."La administración Trump no podría haber escogido un peor momento para atacar a la UE", dijo a la AP Marietje Schaake, vicepresidenta de la delegación de la UE.En lugar de reñir, la Unión Europea y Estados Unidos deben unirse para "enfrentar los desafíos comunes de países como China, Rusia e Irán", dijo Schaake.Las relaciones transatlánticas han estado empeorando desde los dos años en que Trump asumió la presidencia.Desde el inicio Trump ha alterado las estrechas relaciones que han caracterizado durante décadas a la alianza entre Estados Unidos y Europa, al imponer aranceles sobre importaciones europeas, abandonar el acuerdo con Irán y renunciar al pacto para limitar los efectos del calentamiento global.Encima de eso, los legisladores de la UE se quejaron de que el gobierno estadounidense bajo Trump "condena a la UE como un ente burocrático... y ha elogiado a movimientos populistas y nacionalistas" que están en contra de los gobiernos europeos actuales."Tales medidas solo benefician a las potencias rivales y podrán conducir a una mayor fragmentación en lugar de la cooperación tan necesaria", dice la carta.

