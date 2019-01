Corte de Guatemala se pronuncia a favor CICIG

Ciudad de Guatemala.- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) suspendió en las primeras horas del miércoles la decisión unilateral del presidente, Jimmy Morales, de cancelar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los magistrados del alto tribunal anunciaron su decisión tras nueve horas de deliberaciones.En su fallo, la Corte señaló que tras conocer cinco amparos contra la decisión de Morales, ordenó ``dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral" el acuerdo para el establecimiento de la CICIG.Morales canceló el mandato de la comisión el lunes. La medida le valió duras críticas en su país y la comunidad internacional al considerarse que la decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación centroamericana.La decisión de Morales fue anunciada en Naciones Unidas por la canciller, Sandra Jovel, quién además dio un plazo de 24 horas para que los funcionarios internacionales de la comisión abandonaran el país.Tras el anuncio, y como el estado guatemalteco no garantizaba la seguridad, la CICIG sacó a sus funcionarios del país.El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que presentó uno de los amparos, dijo a The Associated Press que las autoridades están obligadas a obedecer y cumplir el fallo de la Corte.``El gobierno está orillado a cumplir la resolución. Si no cumple es otra cosa y ya sería un golpe de Estado, porque la piedra angular del Estado de derecho es el respeto de las resoluciones judiciales", señaló.La CICIG es un organismo de Naciones Unidas que funciona bajo un acuerdo bilateral que está en vigor hasta septiembre de 2019 y que investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción e impunidad dentro del estado guatemalteco. La comisión opera desde hace más de una década en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.El fallo de la CC responde a cinco amparos solicitados que fueron otorgados en forma provisional por el tribunal. La decisión se tomó por cuatro votos a favor y uno en contra, el de su presidenta Dina Ochoa, designada por Morales.La CC ordenó también que la resolución sea publicada de inmediato en el Diario Oficial.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.