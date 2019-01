Vuelve May a presentar pacto del Brexit en el Parlamento

Londres.- El gobierno británico llevó el miércoles su poco querido acuerdo para el Brexit de vuelta al Parlamento, un mes después de aplazar una votación que, casi con toda seguridad, lo habría sido rechazado.Los legisladores iniciaron cinco días de debates sobre el pacto con la Unión Europea que fija los términos de la salida de Gran Bretaña el próximo 29 de marzo.La votación, prevista inicialmente para diciembre, se celebrará el 15 de enero.La primera ministra Theresa May había prometido pedir garantías a la UE sobre el problema más contencioso, la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Pero el bloque se niega a reabrir el acuerdo, y la oposición sigue siendo alta tanto entre legisladores partidarios del Brexit como de la continuidad en la UE.El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo que el aplazamiento de la votación solo ha logrado que se pierda un mes".Los defensores de abandonar el bloque están instando al gobierno a acelerar los preparativos para una salida sin acuerdo.Pero muchos legisladores y empresas dicen que esto podría causar caos económico, ya que el movimiento de bienes entre Gran Bretaña y la UE enfrentaría controles aduaneros, aranceles y otras barreras. El martes, los legisladores en la Cámara de los Comunes propinaron una derrota simbólica al gobierno al respaldar una enmienda la ley de hacienda que bloquea los gatos del gobierno en preparativos para una salida ``sin acuerdo".La votación, en la cual 20 legisladores del Partido Conservador de May se rebelaron y coincidieron con la oposición, es indicio de que una mayoría en el Parlamento se opone a salir de la UE sin un acuerdo.Pero no existe una mayoría clara a favor de alguna alternativa. Las propuestas en debate incluyen buscar un nuevo acuerdo, convocar a una elección general o realizar un nuevo referendo sobre la permanencia o no en la UE.El viceprimer ministro de facto, David Lidington, apuntó que la única forma de evitar la situación ``es que el Parlamento respalde y ratifique un acuerdo".

