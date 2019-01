Descarta Londres ampliar periodo para abandonar la UE

Bruselas.- El gobierno británico descartó el martes pedir una ampliación del periodo de dos años para abandonar la Unión Europea mientras la primera ministra, Theresa May, continuaba buscando concesiones del bloque antes de la crucial votación del acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas prevista para la semana próxima.El Brexit se hará oficial el 29 de marzo, cuando finaliza el plazo de dos años contemplado en el procedimiento para salir de la UE, el llamado Artículo 50 del tratado que rige el bloque, un paso con enormes implicaciones comerciales, empresariales y políticas.Sin un acuerdo de retirada, a partir de esa fecha Gran Bretaña podría tener aranceles en sus exportaciones al mercado europeo y sufrir amplias interrupciones en los puertos y escasez de alimentos y fármacos.Tal y como están las cosas, May no parece tener el respaldo de suficientes legisladores para sacar adelante el pacto alcanzado con la UE el pasado noviembre. Esto plantea preocupaciones acerca de un Brexit ``sin acuerdo" y abrió el debate sobre una posible prolongación del plazo de dos años e incluso sobre la convocatoria de otro referéndum de permanencia en el bloque.``El Articulo 50 no se ampliará. Saldremos de la UE el 29 de marzo de este año porque eso es lo que dice el Artículo 50, es lo que votó el parlamento y es también lo que dice ahora la legislación nacional", dijo Martin Callanan, ministro del Departamento para la salida de la UE, a reporteros en Bruselas.)Londres podría solicitar una ampliación del proceso del Brexit, pero los otros 27 socios comunitarios deberían estar de acuerdo y los líderes del bloque dijeron el mes pasado que necesitarían buenas razones para concederla. Funcionarios dijeron que la celebración de una segunda consulta podría ser un motivo de peso.Francia insistió el martes en que la UE solo puede ofrecer garantías políticas para ayudar a May a convencer a los legisladores reacios a darle el visto bueno al pacto con el bloque.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.