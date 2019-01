Defiende expresidente de Nissan su inocencia ante un juez

Tokio.- El expresidente de Nissan Motor Co. Carlos Ghosn negó haber cometido delito alguno y proclamó su lealtad a la automotriz japonesa el martes en una vista judicial en Tokio.Esta fue la primera aparición pública del ejecutivo desde su detención el pasado 19 de noviembre por sospechas de falsificar reportes financieros."Señoría, soy inocente de las acusaciones en mi contra", dijo Ghosn al juez, leyendo un comunicado con voz firme y tranquila. "Estoy acusado injustamente".La fiscalía acusó a Ghosn, que dirigió la transformación radical de la firma japonesa en las dos últimas décadas, de falsificar informes financieros para no reportar unos ingresos personales de alrededor de 5.000 millones de yenes (44 millones de dólares) en el plazo de cinco años hasta 2015.Además, es sospechoso de hacer que Nissan asumiese temporalmente las pérdidas ocasionadas por la crisis financiera en sus inversiones.Vestido con un traje oscuro sin corbata y con zapatillas de plástico, Ghosn rebatió punto por punto las acusaciones en su contra y dijo que pudo salir de la empresa pero decidió quedarse."Un capitán abandona el barco durante una tormenta", declaró.El veterano ejecutivo de la industria automotriz, un habitual del Foro Económico Mundial y otros encuentros de élite, estaba esposado y entró a la sala con una cuerda alrededor de la cintura al inicio de la sesión. Los agentes le retiraron los grilletes y lo sentaron en un banco.El juez presidente, Yuichi Tada, leyó entonces los cargos en su contra y dijo se considera que Ghosn, un francés nacido en Brasil y con raíces libanesas, está en riesgo de fuga y podría intentar ocultar pruebas.En Japón, los sospechosos suelen estar detenidos sin fianza, a menudo por el temor a la manipulación de evidencias.Ghosn dijo que "actuó con honor, legalmente y con el conocimiento y la aprobación de los ejecutivos apropiados dentro de la empresa con el único propósito de apoyar y fortalecer a Nissan", según el comunicado distribuido a algunos medios, incluyendo The Associated Press, antes de la vista por personas cercanas al caso. Las fuentes solicitaron anonimato por la confidencialidad del caso."En contra a las acusaciones realizadas por la fiscalía, nunca recibí ninguna compensación de Nissan que no haya sido revelada", apuntó el texto.

