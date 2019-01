China— Un destacado genetista que dirigió la conferencia donde un científico chino dijo que había creado los primeros bebés del mundo "editados genéticamente" lo criticó el lunes por poner en peligro vidas y no tener capacitación en biología.Robin Lovell-Badge, organizador del evento de noviembre en el que el chino He Jiankui hizo su polémica presentación, lo describió como un hombre rico con un "gran ego" que "quería hacer algo que cree que cambiará el mundo".He, profesor asociado de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen, China, provocó una disputa científica y ética internacional cuando dijo que había usado una tecnología conocida como CRISPR-Cas9 para alterar los genes embrionarios de unas gemelas nacidas en noviembre.He se defendió diciendo que realizó la edición genética para ayudar a proteger a las bebés de una futura infección con el virus del sida. Pero la universidad indicó que la investigación es una "grave violación de la ética y los estándares académicos", y expertos de todo el mundo la condenaron, calificándola de monstruosa y peligrosa.Lovell-Badge, un profesor y experto en genes del Instituto Francis Crick de Gran Bretaña que dirigió el comité organizador de la Cumbre de Edición del Genoma Humano de noviembre en la Universidad de Hong Kong, dijo que era imposible saber lo que He realmente había hecho."Si es verdad (que editó los genomas de la manera que dice), entonces es posible que haya puesto en riesgo la vida de las niñas", dijo a periodistas en Londres. "Nadie sabe lo que harán estas mutaciones", agregó Lovell-Badge.El investigador chino no pudo ser contactado de inmediato para responder a los comentarios de Lovell-Badge. Las autoridades chinas están investigando a He y, mientras tanto, han detenido este tipo de estudios científicos.Lovell-Badge manifestó que se enteró de lo que He asegura haber hecho en la víspera de la conferencia y que tuvo una reunión de emergencia con él.Carece de "entrenamiento básico en biología" y los experimentos que dijo que había llevado a cabo "ignoraron todas las normas de cómo se llevan a cabo ensayos clínicos o experimentos clínicos (...) Ciertamente, se debe evitar que vuelva a hacer algo como esto", señaló Lovell-Badge.

