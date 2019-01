Ciudad de México— Diversos actores venezolanos relevantes piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para mediar en resolver la crisis político-social en ese país, pues consideran que “es una persona que puede ser escuchada por el presidente Nicolás Maduro”, informó la embajada mexicana en Venezuela al Senado de la República.A través de su informe anual de actividades, la representación detalló a la cámara alta que sostuvo durante este año encuentros con académicos, organizaciones de la sociedad civil, figuras políticas y diputados opositores del amplio espectro político venezolano.“Estiman que el futuro mandatario de México es una persona que puede ser escuchada por el presidente Nicolás Maduro, y que México, dada su importancia como actor regional, puede jugar un papel importante en el restablecimiento de la democracia en Venezuela”, señala.La representación mexicana informó que en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la relación con Venezuela “se redujo al mínimo el nivel de su relación política- diplomática y de cooperación en todos los ámbitos con el gobierno venezolano.“Tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo, México redujo al mínimo la relación con el gobierno venezolano. No obstante, México ha mantenido su postura y apoyo en favor de la búsqueda, por los propios venezolanos, de una solución pacífica y negociada a sus diferencias, de la defensa de los derechos humanos y del restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, informó la Embajada de México.El último roce bilateral con Venezuela fue la Declaración del Grupo de Lima, del pasado 21 de mayo, en el que los países parte, entre ellos México, desconocieron la legitimidad de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde se reeligió a Nicolás Maduro nuevamente.Sin embargo, este viernes, ahora bajo la administración de López Obrador, México fue el único de los 14 países del Grupo de Lima, entre ellos Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú, que no firmó la nueva Declaración, en la que exhortan nuevamente a Maduro a no rendir protesta para gobernar su país del 10 de enero hasta el 2025.La Embajada mexicana destacó que México respalda el entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas de Venezuela, “por lo que en 2018 mantuvo interlocución con todas ellas. Esta interlocución es la actividad más demandante de la Embajada”.

