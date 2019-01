Caravana, rotundo fracaso: Embajador de Honduras

Ciudad de México- El Embajador de Honduras en México, Alden Rivera, calificó de "rotundo fracaso" la caravana migrante que el octubre pasado dejó su país con el objetivo de llegar a Estados Unidos de manera ilegal.El diplomático señaló en un comunicado que si el propósito de la caravana era llegar hasta los Estados Unidos, debe ser considerada como "un total y rotundo fracaso"."Ni un solo hondureño (de la caravana) accedió a territorio de Estados Unidos, ni un solo hondureño ha sido entrevistado por el Gobierno mexicano para poder acceder a una condición de asilo", enfatizó Rivera.La caravana de migrantes hondureños, a quienes en Guatemala y México se sumaron otros centroamericanos, salió de su país el 13 de octubre de 2018.El Embajador Rivera detalló que unos 2 mil 500 hondureños siguen albergados en Tijuana en condiciones de precariedad."Al fracasar la caravana, lo que trajo fue dolor y pena a miles de familias hondureñas", enfatizó el diplomático.Indicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras, 3 mil 500 hondureños regresaron a su país desde México.Informó que al menos siete hondureños de la caravana que salió en octubre pasado murieron por diferentes causas entre Guatemala y México.Expuso que los migrantes se exponen al crimen organizado y a la delincuencia, además de las condiciones climáticas extremas que hay en México en esta época.Subrayó que los migrantes pasaron hambre y cuando comieron lo hicieron en condiciones lamentables, lo que prevalece por lo que algunos deben pedir limosna en la calle."Disfrutaron de la solidaridad de los mexicanos, comían lo que les regalaban, lo que les daban en algunos pueblos, pero no sabían lo que comían ni las condiciones en que habían sido preparados los alimentos y ni siquiera eran de la dieta usual del hondureño", señaló.Aseguró que los organizadores de la caravana ya abandonaron a los participantes y que mintieron al decir que el Gobierno de México ofrecería visas de tránsito para cruzar sin problemas."Dijeron que el Gobierno de México les iba a ofrecer visa de tránsito para cruzar sin problemas y eso no existe en ese país. Mintieron porque no recibieron el documento", acotó el embajador.El diplomático dijo que la posibilidad de un hondureño de recibir asilo es del 3 por ciento; es decir, que quizá lo reciban tres de cada 100 personas y el resto sería deportado tras pasar un proceso de detención de seis meses a un año.

