Penaliza Huawei a dos empleados por tuitear desde un iPhone

La tecnológica china Huawei sancionó a dos empleados de su departamento de Relaciones Públicas después de descubrirse que el tuit con el que la cuenta oficial de la compañía en Twitter había felicitado el Año Nuevo se había escrito desde un iPhone, informó hoy el portal de noticias económicas Caixin, publicó El Universal.Huawei degradará a uno de sus empleados y le recortará el salario, mientras que el otro no podrá optar a un ascenso este año, indicó la compañía en una circular interna.El tuit con el que Huawei felicitó el Año Nuevo aparecía con una inscripción que rezaba "vía Twitter para iPhone" y, pese a que fue borrado al poco tiempo, no evitó que muchos usuarios, tanto en China como en otros países, compartiesen capturas de pantalla.Estas imágenes han "afectado negativamente a la reputación de marca de los teléfonos inteligentes de Huawei", lamentó la compañía.El error, se explica en el documento, se produjo en una subsidiaria de mercadotecnia llamada Sapient, cuyo equipo no fue capaz de conectarse a la VPN -red privada virtual, mecanismo utilizado en China para saltarse la censura cibernética que bloquea páginas como Twitter, Facebook o Google- para tuitear desde el ordenador.Por tanto, los empleados utilizaron una tarjeta SIM de Hong Kong -con la que sí se puede acceder a estos servicios- en un iPhone y enviaron el mensaje.Huawei culpó a Sapient de lo sucedido y no explicó el papel de los dos empleados de su departamento de Relaciones Públicas a los que ha castigado más allá de acusarlos de "mala gestión de ventas".La compañía de móviles china protagoniza la última disputa diplomática entre Estados Unidos y China, ya que su directora financiera, Meng Wanzhou, fue detenida en Canadá el pasado 1 de diciembre a petición de Washington, que la acusa de violar las sanciones económicas a Irán.Esto provocó una oleada de nacionalismo en las redes sociales chinas, con mensajes de apoyo a Huawei y contra la estadounidense Apple, que precisamente anteayer revisó a la baja sus expectativas de ingresos para el primer trimestre de su año fiscal a causa de la caída de ingresos en China, donde achacó sus malas cifras a la desaceleración económica.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.