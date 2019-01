Piden a Maduro no asumir segundo mandato

Perú— Los 13 representantes de los países integrantes del Grupo de Lima, con excepción de México, pidieron este viernes al presidente venezolano Nicolás Maduro no asumir su segundo mandato el próximo jueves además de transferir el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen a nuevas elecciones.Tras la cita del bloque en la capital de Perú para discutir la crisis de Venezuela antes de la juramentación de Maduro para un segundo mandato el 10 de enero que ganó en comicios ampliamente condenados como ilegítimos.El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también participó en la reunión, pero no firmó la declaración. La Cancillería mexicana envió como su representante al subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga.Otras de los temas que se discutieron en la reunión fue la petición de endurecer las sanciones contra la gestión de Maduro y el grupo expresó su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra el Gobierno de Caracas ante la Corte Penal Internacional.El presidente venezolano ha rechazado las recomendaciones del bloque en el pasado y su Canciller Jorge Arreaza acusó al Grupo de Lima de estar integrado por Gobiernos cartelizados contra Venezuela, que se reúnen para recibir órdenes del mandatario estadounidense Donald Trump."¡Vaya muestra de humillante subordinación!", escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.Pese a que no integra el bloque, la cita contó con la participación vía videoconferencia del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, desde Washington, luego que a inicios de la semana viajó a Sudamérica para la juramentación del presidente brasileño Jair Bolsonaro y su reunión con el presidente colombiano Iván Duque y el Canciller peruano Popolizio, con quienes conversó sobre la situación en Venezuela.Maduro tomará protesta para su segundo mandato el próximo 10 de enero y gobernará hasta 2025 mientras Venezuela está sumida en la peor crisis económica de su historia tras dos décadas de gobiernos socialistas caracterizada por una hiperinflación, escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión.Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía conforman el Grupo de Lima, que se creó por iniciativa de Perú en 2017.

