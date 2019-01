Tormenta Pabuk deja cientos de turistas varados en Tailandia

Pabuk.- La primera tormenta tropical que golpea esta parte del país fuera de la temporada del monzón en casi 30 años, se reforzó en las últimas horas, con vientos de hasta 75 km/h y olas de casi cinco metros. Tocó tierra antes de lo previsto, publicó El Universal.Un pescador de la provincia de Pattani, cerca de la frontera malasia, murió este viernes después de que olas de varios metros se abatieran sobre su barco cuando regresaba al puerto. Otro miembro de la tripulación sigue desaparecido.Pabuk se desplaza hacia las islas del golfo de Tailandia, en particular Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao, tres destinos muy turísticos en fin de año. "Todas quedarán afectadas porque Pabuk es inmensa", advirtió Phuwieng Prakhammintara, el director del centro meteorológico tailandés.Según las previsiones de los meteorólogos, la tormenta no debería transformarse en un tifón, que implica vientos de al menos 118 km/h. Pero "podría provocar crecidas relámpago", advirtió Phuwieng Prakhammintara.Numerosos hogares se quedaron sin electricidad en las provincias de Nakhon Si Thammarat y en Surat Thani por la caída de árboles y postes de líneas eléctricas, informó un responsable de la autoridad provincial de electricidad.Las autoridades tailandesas suspendieron sus servicios de ferry en el golfo de Tailandia y tres aeropuertos regionales, los de Surat Thani, Nakhon Si Thammarat y Koh Samui, fueron cerrados hasta el sábado, aislando a gran cantidad de viajeros.Sólo en Koh Phangan, conocida por sus fiestas de Luna Llena, "permanecen 10.000 turistas", declaró a la AFP Krikkrai Songthanee, jefe del distrito de la isla."Hablé con algunos de ellos anoche. No tienen miedo, entienden la situación", agregó.En Koh Tao, uno de los mejores sitios para realizar buceo en el sudeste asiático, residentes y turistas se preparaban para enfrentarse a la tormenta."El tiempo está empeorando y se está levantando viento. He terminado de comprar provisiones (...) pero no hay gas en todas partes y en el supermercado ya faltaban algunos productos", relató un monitor de buceo español que no quiso ser identificado.Después de golpear el golfo de Tailandia, se espera que Pabuk pierda intensidad al pasar por el mar de Andamán -donde se encuentran las estaciones turísticas de Krabi y de Phuket- antes de dirigirse al parque nacional Similan, un paraíso para los buceadores.Decenas de miles de turistas huyeron de la región desde el miércoles. "Está muy vacío. Las playas están desiertas", señaló Pui Suriwan, un residente de Koh Phangan.El jueves, un ciudadano ruso se ahogó en Koh Samui tras ignorar las prohibiciones.Pabuk llega a Tailandia en plena temporada alta, una mala noticia para la economía, muy dependiente del turismo.Se espera que este año el país reciba un número récord de 40 millones de visitantes, de los que la mayoría viajan a las zonas turísticas del sur.En 1989, el tifón Gay, último fenómeno meteorológico importante que azotó la región en este periodo, dejó centenares de muertos.

