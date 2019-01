Pekín.- La sonda china Chang'e-4 podría efectuar mañana el primer alunizaje sobre la cara oculta de la Luna de la historia, informa hoy el portal de noticias China.org.cn, publicó El Universal.Las informaciones citan el calendario marcado por el conglomerado estatal Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, importante contratista del programa de exploración lunar del país asiático, que apunta a que el alunizaje se efectuará en la cuenca Aitken de la región del polo sur lunar.Por el momento, la Administración Nacional del Espacio de China (ANEC) no ha confirmado la fecha ni la hora del alunizaje, aunque sí informó de su cambio de órbita.La Chang'e 4 entró en la órbita prevista para su llegada al satélite el pasado domingo, con el perilunio -el punto de más aproximación a la Luna con la presente órbita- a unos 15 kilómetros y el apolunio -el de máximo alejamiento- a unos 100.Ese día, la ANEC aseguró que elegiría el "momento adecuado" para completar el alunizaje, previsto para principios de este mes.Según el organismo, la misión realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda y medición de la radiación de neutrones y átomos neutrales para estudiar el medio ambiente en la cara oculta de la Luna.El pasado agosto, China reveló imágenes del vehículo de exploración con el que espera examinar la cara oculta de la Luna, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún país.La sonda, que incluye un módulo y un vehículo explorador, fue lanzada el 8 de diciembre de 2018 por un cohete Larga Marcha 3B desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan, en el suroeste.Programas espaciales pioneros como el soviético o el estadounidense ya lograron hace más de medio siglo fotografiar la cara oculta pero nunca han alunizado allí, pese a que en 1962 una misión no tripulada estadounidense lo intentó sin éxito.El pasado mayo China dio el primer paso para esta nueva misión con el lanzamiento de un satélite para facilitar las comunicaciones entre la cara oculta lunar y los centros de control en la Tierra.El programa Chang'e (bautizado así en honor a una diosa que, según las leyendas chinas, vive en la Luna) comenzó con el lanzamiento de una primera sonda orbital en 2007, y desde entonces se han llevado al satélite de la Tierra cuatro aparatos más.El objetivo final del programa es una misión tripulada a la Luna a largo plazo, aunque no se ha fijado la fecha para ello y algunos expertos la sitúan en torno al año 2036.

