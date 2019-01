Video: Golpea a su novia por olvidar en un bar el regalo que le dio

Cargando

Brasil- Un hombre de 24 años, identificado como Víctor Junqueira, agredió brutalmente a su novia, con la que tenía 3 años de relación, porque ella olvidó el regalo que él le hizo en un bar de Brasil donde ambos estuvieron horas antes del intento de feminicidio. El video de la agresión fue difundido rápidamente en YouTube.La joven abogada de 26 años intuía que algo malo ocurriría y decidió grabar la acalorada discusión que tenían. En las imágenes se puede observar cómo la joven llora mientras el hombre le grita.En un momento del video, él le da una bofetada en la cara y acto después le golpea en distintas partes del cuerpo. Luego le da un puñetazo en el rostro e intenta asfixiarla, a lo que la joven le suplica que deje de golpearla."Para, para, estás loco, me vas a matar", se escucha que la mujer grita desesperadamente.Con el material audiovisual que la mujer logró grabar fue a denunciar a su pareja por maltrato, pero el sujeto permanece en libertad aunque se la han impuesto algunas medidas restrictivas como mantenerse alejado de ella mientras duren las investigaciones.La mujer, por su parte, declaró al medio Globo G1, que difundieron las imágenes de la agresión sin su consentimiento. Que ella sólo deseaba hacer la denuncia por sus sobrinas pequeñas, para que aprendan que actos de violentos no son normales."No podía ver cuánto me afectó. Lo hice por ellas, tengo tres sobrinas pequeñas. Y pensar que la gente vive en un mundo donde lo encuentra normal, que no se mete en una pelea de marido y mujer. No es así."No puedes creer que la persona con la que has pasado tres años vaya a lastimarte, golpearte o tratar de matarte", dijo la joven.Este es el video de YouTube que muestra la agresión del hombre contra su novia:ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE VIDEO CONTIENE IMÁGENES QUE PUEDEN HERIR LA SUSCEPTIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.