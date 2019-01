Lima— El presidente peruano Martín Vizcarra pidió el miércoles al Congreso aprobar una ley para remover al fiscal general Pedro Chávarry luego que el lunes el máximo fiscal destituyera a dos investigadores que indagaban a la élite política implicada en sobornos de la empresa Odebrecht, provocando protestas en varias ciudades del país.Vizcarra caminó el miércoles rodeado de sus guardaespaldas y unas dos mil personas que gritaban “ ¡fuera Chávarry!” hasta el parlamento donde entregó su proyecto de ley mientras el controvertido fiscal general daba marcha atrás a su destitución y reponía a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El primero es el coordinador del equipo del caso Odebrecht y el segundo investiga a la opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García.Al salir del parlamento, el presidente dijo a periodistas que se alegraba de la restitución de los fiscales pero comentó que su iniciativa “ya ingresó” al Congreso. El proyecto de ley también propone que un fiscal general transitorio dirija el Ministerio Público hasta que el consejo elector de magistrados elija a un nuevo fiscal general.Chávarry, de 67 años, no asistió el miércoles al inicio del año judicial en Perú, un evento donde por tradición los fiscales generales suelen estar presentes por décadas. El retroceso de Chávarry logró neutralizar una impugnación que los fiscales ahora repuestos habían solicitado y detuvo una reunión de fiscales supremos que iban a deliberar la apelación.El fiscal general parecía perder apoyo de los partidos de Keiko Fujimori y del expresidente García, pero la aprobación del proyecto es incierta en un parlamento opositor dominado por el partido de Fujimori y apoyado por el de García.Vizcarra pidió el martes que el proyecto sea tratado con urgencia “para no tener que llegar hasta una cuestión de confianza”. Una negativa del legislativo podría habilitar al mandatario a un cierre del parlamento.El fiscal general asumió en julio en medio de fuertes cuestionamientos por no haber alcanzado el puntaje mínimo para acceder al máximo puesto del Ministerio Público. Tres acusaciones constitucionales en su contra en el parlamento están detenidas desde octubre porque el partido de Fujimori, mayoritario en el congreso, lo protege.

