Deja accidente de tren seis muertos y 16 heridos en Dinamarca

Copenhague.- Seis personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas el miércoles luego de que un ``objeto desconocido" golpeó un tren de pasajeros que circulaba por un puente entre dos islas en el centro de Dinamarca, dijo la policía.Las víctimas eran pasajeros del tren que circulaba entre la ciudad de Odense, en la isla de Fyn, y Copenhague en el momento del siniestro, alrededor de las 08:00 de la mañana, explicó el operador ferroviario, Danish Railways, a la televisora danesa TV2.Medios daneses reportaron que la lona de un tren de mercancías golpeó a uno de pasajeros que circulaba en dirección opuesta provocando que frenase de forma repentina.La vocera de la policía, Arne Gram, dijo que el tren de pasajeros ``golpeó un objeto desconocido" pero no ofreció más detalles.El puente Storebaelt forma parte del sistema de puentes y un túnel que une las islas de Zealand and Funen.La cadena TV2 emitió imágenes en las que podía verse un tren de mercancías con la lona que cubría el convoy rota en pedazos.La policía y la Junta Danesa de Investigación de Accidentes están analizando los daños, explicó Flemming Jensen, CEO de la empresa estatal Danish Railways. El operador ferroviario ``contribuirá todo lo posible con las investigaciones", agregó.La policía pidió a los pasajeros que contacten con sus familiares para informarles de que están a salvo e instó a la gente a no compartir videos y fotos del siniestro.El accidente tuvo lugar en un puente por el que circulan trenes y autos, que forma parte de una infraestructura con un puente colgante y un túnel ferroviario.La carretera estuvo cortada durante la noche para los vehículos por los fuertes vientos, pero los trenes podían circular.

