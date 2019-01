Permite Rusia a estadounidense detenido acceso a su gobierno

Washington.- El gobierno ruso informó el miércoles que le permitió a un ciudadano estadounidense detenido por cargos de espionaje acceso a funcionarios de Estados Unidos que investigan su arresto.Los funcionarios consulares estadounidenses recibieron autorizaciones para tener contacto con Paul Whelan, por primera vez desde su arresto durante una visita al país, de acuerdo con una vocera de la cancillería rusa citada por la agencia noticiosa Tass.Whelan, jefe de seguridad global para una compañía abastecedora de piezas de autos con sede en Michigan, fue detenido el viernes. Al anunciar el arresto tres días más tarde, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo que Whelan fue detenido ``durante una operación de espionaje``, pero no dio detalles.El miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Brasil que Estados Unidos esperaba conseguir un acceso pronto al exmarine y que ``si la detención no es apropiada, demandaremos su regreso inmediato``.Whelan, de 48 años, estaba en Moscú para asistir a una boda cuando desapareció, dijo el martes su hermano, David Whelan.Pompeo dijo que el gobierno de Donald Trump ``les ha dejado bien claro a los rusos nuestra expectativa de que conoceremos más detalles sobre los cargos y entender de qué ha sido acusado``.La familia Whelan, en una declaración publicada en Twitter por David Whelan, dijo: ``Estamos profundamente preocupados por su seguridad y su bienestar. Su inocencia es indudable y confiamos en que sus derechos serán respetados``.Los cargos de espionaje en Rusia conllevan hasta 20 años de prisión.El miércoles, la Infantería de Marina dio a conocer detalles del historial militar de Whelan. Whelan sirvió en la reserva de la Infantería de Marina de 1994 a 2008 y fue declarado culpable de hurto en una corte marcial especial en enero de 2008. La Infantería de Marina no dio detalles sobre la convicción, aparte de decir que se basó en ``varios cargos relacionados con hurto``.Whelan alcanzó el rango de sargento en diciembre de 2004 tras dos términos en Irak. Fue un secretario administrativo y jefe administrativo. Recibió una baja por mala conducta en diciembre de 2008 con el rango de soldado.

