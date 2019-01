Un ciudadano estadounidense y director de seguridad corporativa detenido en Rusia por acusaciones de espionaje es un infante de Marina retirado que se encontraba en Moscú para una boda, dijo este martes su hermano mellizo, publicó CNN.Paul Whelan, de 48 años, de Novi, Michigan, fue arrestado el viernes en Moscú por sospechas de haber realizado un acto de espionaje, dijo el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia. Su familia rechaza la acusación."Estamos profundamente preocupados por su seguridad y bienestar. Su inocencia es indudable y confiamos en que sus derechos serán respetados", dijo el hermano de Whelan, David Whelan, en un comunicado emitido el martes en CNN.Paul Whelan es director de seguridad global de BorgWarner, proveedor de componentes de automoción con sede en Michigan, donde ha trabajado durante algunos años, dijo la compañía el martes.Paul ha estado muchas veces en Rusia por trabajo y negocios personales, y voló a Moscú el 22 de diciembre para asistir a la ceremonia de boda de un compañero ex infante de Marina y una mujer rusa, dijo David Whelan.Paul estaba con los novios en el Kremlin el viernes, actuando como guía turístico para los invitados a la boda, dijo el hermano. Cuando Paul no llegó a la boda ese mismo día, la pareja presentó un informe de persona desaparecida a las autoridades rusas, dijo David Whelan.La familia se enteró de la detención de Paul el lunes por la mañana, después de que aparecieran informes de prensa, dijo David Whelan."Saber que no está muerto, realmente ayuda", dijo David Whelan. "Cuando no logramos localizarlo inicialmente, estábamos preocupados, y todavía estamos preocupados, pero al menos sabemos que está vivo".Paul Whelan nació en Canadá de padres británicos, pero ahora vive en Michigan y realizó múltiples temporadas con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Iraq, dijo su hermano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que es ciudadano estadounidense.Whelan se puso en contacto con representantes del Congreso, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado para obtener información y asistencia, dijo su hermano."Creo que solo hay un objetivo: hacer que Paul vuelva a casa".El FSB, la agencia de inteligencia interna de Rusia, anunció el arresto de Whelan el lunes."El departamento de investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia inició una causa penal contra un ciudadano estadounidense bajo el artículo 276 del Código Penal de la Federación Rusa. La investigación continúa", continúa el comunicado. El artículo 276 es espionaje.Si se le declara culpable, Whelan enfrenta de 10 a 20 años de prisión, informó la agencia estatal de noticias TASS. No se dieron a conocer más detalles sobre las razones o las circunstancias de su detención.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia "notificó formalmente" a los Estados Unidos de la detención, dijo el lunes un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos."Las obligaciones de Rusia en virtud de la Convención de Viena requieren que se proporcione el acceso consular. Hemos solicitado este acceso y esperamos que las autoridades rusas lo proporcionen. Debido a consideraciones de privacidad, no tenemos información adicional que proporcionar en este momento", dijo un comunicado del Departamento de Estado.Pocos detalles sobre los viajes anteriores de Whelan a Rusia y su récord militar han estado disponibles. Pero durante una de sus visitas militares en 2006, utilizó sus dos semanas de permiso para visitar el país.Un artículo del Cuerpo de Infantería de Marina en línea de 2007 dice que pasó la licencia "experimentando la era postsoviética de Moscú y San Petersburgo". En una fotografía adjunta se ve al otro lado del río Moscú desde el Kremlin. En el momento de la publicación, era sargento de personal asignado al 3er Ala de Aeronave Marítimo.Whelan ha trabajado para BorgWarner desde 2017, dijo la portavoz Kathy Graham. Notó que BorgWarner no tiene instalaciones en Rusia.Graham dijo que cree que Whelan estaba de viaje privado, durante las vacaciones anuales de la compañía, cuando fue arrestado.BorgWarner se ha puesto en contacto con el gobierno de Estados Unidos para ver si la empresa puede ser de alguna ayuda, dijo Graham.Whelan viaja mucho, dijo su hermano."Según tengo entendido, fue el responsable de analizar la seguridad física de los sitios para su empleador, para asegurarse de que no se puedan sustraer objetos, o quitarles la oportunidad de acceder a cosas a las que no deberían tener acceso", dijo David Whelan a través de una entrevista telefónica a Poppy Harlow de CNN."Pero no era seguridad cibernética. No era seguridad tipo guardaespaldas. Era sobre la planta física". Antes de trabajar para BorgWarner, Paul Whelan era gerente sénior del grupo de investigaciones y seguridad global de Kelly Services, según una entrevista que concedió a Security Magazine en 2013.Whelan trabajó para Kelly Services, una oficina global con sede en Estados Unidos, hasta 2016, dijo la portavoz de la compañía, Jane Stehney.El artículo de 2013 de la revista Security dijo que el trabajo de Whelan en Kelly Services implicaba la prevención de la violencia en el lugar de trabajo.Esta historia se ha actualizado para reflejar que BorgWarner modificó el año en que Paul Whelan comenzó a trabajar en la empresa.