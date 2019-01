La Hababa- A ocho meses de dejar el poder, el expresidente Raúl Castro expresó el martes su satisfacción por la continuidad ideológica de su sucesor Miguel Díaz-Canel y respaldó su gestión.``Puedo afirmar que el proceso de trasferencia a las nuevas generaciones de las principales responsabilidades marcha bien; es más, muy bien, sin tropiezos ni sobresaltos, y estamos seguros de que así continuaremos", expresó Castro en una ceremonia llena de simbolismo para conmemorar el 60 aniversario del triunfo de la revolución cubana.La sucesión presidencial en Cuba estuvo rodeada en 2018 de expectativas, pues por primera vez en seis décadas, una persona que no se apellidaba Castro llegaría al poder; y con ello se conjeturaba qué cambios supondría esto para la isla que sostuvo durante todas estas décadas un gobierno de corte socialista a 150 kilómetros de Estados Unidos.Castro y el propio Díaz-Canel estuvieron al frente del mitin para la celebración de la efeméride que se realizó en el cementerio de la ciudad de Santiago de Cuba, al oriente de la isla, donde descansan los restos de Fidel Castro, el barbado líder de la revolución de 1959 y fallecido a finales del 2016.``Nos sentimos profundamente satisfechos, felices y confiados al ver con nuestros propios ojos cómo las nuevas generaciones asumen la misión de proseguir la construcción del socialismo, única garantía de la independencia y soberanía nacional", agregó Castro.Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años tomó la presidencia en abril luego de una carrera que arrancó como joven universitario comunista, pasando por todos los escalones del gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC)Castro se mantiene como primer secretario del poderoso PCC.La toma de posesión de Díaz-Canel no significó un cambio político o económico en la isla, pero sí hubo modificaciones en la forma de trabajo y una visible intencionalidad de imponer un estilo con más acercamiento entre el presidente y la población, y más visibilidad para sus ministros, que antes eran a veces desconocidos incluso para los ciudadanos y a quienes puso a comparecer ante la prensa o a interactuar en las redes sociales.``La dirección del Partido Comunista de Cuba respalda decididamente los pronunciamientos y las acciones acometidas por el compañero Díaz-Canel, jefe del Estado y gobierno, desde que asumió el cargo, incluyendo su sistema de trabajo basado en la visita a los territorios y comunidades, el vínculo con los colectivos y al intercambio directo con el pueblo", expresó Castro.A diferencia del propio Castro, de 87 años de edad, Díaz-Canel aparece cotidianamente en los noticieros, se presenta sorpresivamente en centros de trabajo, reacciona rápidamente a las noticias o mantiene una cuanta activa en Twitter.Durante su mandato, la política de apertura a una pequeña iniciativa privada comenzada por Castro siguió, e incluso se dieron marcha atrás a algunas medidas impopulares que iban a entrar en vigor entre los emprendedores. Díaz-Canel por ejemplo, usó Twitter para defender haber dado marcha atrás en estas medidas, reconociendo la necesidad de rectificar, lo que a su entender no significaba debilidad alguna.También se abrió el servicio de datos móviles para los ciudadanos que le da acceso a internet, y el mandatario insistió en la necesidad de profundizar el gobierno digital, algo usual en muchos países de la región pero con gran rezago en Cuba.El gobierno de Díaz-Canel enfrenta el peor momento en las relaciones con Estados Unidos en años, y el presidente Donald Trump reajustó las sanciones en contra de la isla, que a su vez pasa por un periodo de bajo crecimiento económico.

