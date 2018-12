Un hombre fue detenido después de que un oficial de la Policía de Transporte británica y otro hombre y una mujer fueran apuñalados en la estación de trenes de Manchester Victoria en Reino Unido en la víspera de Año Nuevo, según un comunicado de la Policía de Transporte británica, informa el sitio de noticias CNN.La Policía del Gran Manchester (GMP) emitió un comunicado diciendo: "Si bien aún no conocemos todas las circunstancias y mantenemos una actitud abierta, los oficiales de Contraterrirsmo de North West lideran la investigación", según el Jefe de la Policía de GMP Rob Potts.La declaración de GMP también dijo: "Una mujer y un hombre, ambos de 50 años, han sido trasladados al hospital con heridas de cuchillo. La mujer tiene lesiones en la cara y el abdomen y el hombre tiene lesiones en el abdomen. El oficial de BTP también recibe tratamiento por una puñalada en el hombro. En este momento, sus lesiones son graves pero no se cree que sean potencialmente mortales. Un hombre está bajo custodia policial para ser interrogado bajo sospecha de intento de asesinato".Un productor de la BBC, Sam Clack, quien estaba en el lugar cuando ocurrió el incidente, más tarde salió al aire con la BBC y dijo: "Escuché al chico... él gritó "Alá" claramente. No escuché el resto de la oración... He informado sobre suficientes incidentes como para ser franco... En cierto modo sé cómo va esto...".Y poco después del incidente, Clack tuiteó: "Estuve muy cerca de lo más aterrador". Hombre apuñalado en la estación de Manchester Victoria en la plataforma de tranvía. Con los pies lejos de mí, estaba cerca de saltar sobre las vías porque el atacante tenía un cuchillo de cocina largo. Totalmente agitado. Esto está seriamente en mal estado".A pesar del incidente, los fuegos artificiales en Albert Square siguieron según lo planeado, según el Ayuntamiento de Manchester.

