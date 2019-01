Asume hoy Bolsonaro y Brasil gira a la ultraderecha

Río de Janeiro– Un giro de 180 grados. Eso es lo que puede esperar Brasil con la llegada de Jair Bolsonaro al poder.El líder de la ultraderecha, considerado el salvador de la patria por unos y una versión empeorada de Donald Trump por otros, subirá el 1 de enero la rampa del Palacio del Planalto, la sede del Gobierno en Brasilia, dispuesto a cambiarlo todo.El fuerte esquema de seguridad de la ceremonia de toma de posesión –Bolsonaro fue apuñalado durante la campaña electoral y su equipo de seguridad teme nuevos atentados– compartirá protagonismo con los jefes de Estado y de Ejecutivo que acudirán al acto. Las presencias y ausencias de algunos ya auguran lo que está por llegar.“Ni el dictador cubano Miguel Díaz-Canel ni el dictador venezolano Nicolás Maduro fueron invitados. a fin de cuentas, es una fiesta de la democracia. Allí no existen elecciones, y cuando existen hay sospechas de fraude, así que no nos interesa”, justificó el futuro presidente para cancelar estas invitaciones.Su postura, después de que anunciara que tomará todas las medidas posibles contra esos Gobiernos, contrasta con la de Michel Temer, que pese no tener ninguna sintonía con las izquierdas bolivarianas, nunca renunció a las relaciones diplomáticas.La principal estrella invitada será el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que espera que el presidente electo cumpla en los próximos meses su promesa de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí la Embajada brasileña.A partir del 1 de enero, Jair Bolsonaro se convertirá en presidente. Éstos son algunos de los cambios de su Gobierno.

