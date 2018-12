Ven Brexit en peligro si no avalan pacto

Buenos Aires.- El plan de Theresa May para el Brexit, a pesar de las críticas y divisiones políticas que ha suscitado, es la manera más segura de que Reino Unido abandone la Unión Europea.Así lo afirmó el ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, quien señaló que las posibilidades de salir de la UE serían sólo del 50 por ciento si el Parlamento no aprueba en enero el acuerdo propuesto por el Gobierno."Si no votamos a favor, no estoy seguro de darle más de 50 por ciento de probabilidades de que se concentre el Brexit", advirtió Fox al diario The Guardian.Fox, del sector partidario de un Brexit duro, sostuvo que la única manera de estar 100 por cien seguros de que se respetará el resultado del referendo de 2016 es el pacto consensuado con Bruselas antes del 29 de marzo, la fecha prevista para la consumación del divorcio europeo.Las palabras del Ministro se enmarcaron en la campaña emprendida por la Primera Ministra para persuadir a sus colegas antes de la votación de mediados de enero de que apoyen su tratado, que ha suscitado amplia Oposición por la salvaguarda para evitar una frontera física con Irlanda.Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró al periódico alemán Die Welt que espera que Reino Unido haga las cosas como se deben y que no es nada razonable esperar que Bruselas proponga una solución."Tengo la impresión que la mayoría de los diputados británicos desconfían profundamente tanto de la UE, como de su Primera Ministra Theresa May", dijo el funcionario europeo."Se está insinuando que es nuestra intención retener al Reino Unido dentro de la UE valiéndonos de todas la medidas posible, pero ésa no es nuestra intención", concluyó.