No es cualquier celebración de Año Nuevo: la sonda New Horizons(Nuevos Horizontes) de la NASA recibirá el 2019 con una proeza sin precedentes en la investigación espacial: llegar al objeto más lejano de la Tierra hasta el momento, publicó El Universal.Se trata de un cuerpo celeste llamado 2014 MU69 y apodado "Última Thule", ubicado a mil 600 millones de kilómetros más allá de Plutón y a 6 mil 400 millones de kilómetros de la Tierra. Los científicos del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, encargados de seguir paso a paso la misión, indican que esta nave no tripulada tiene un 'estado saludable'.Se espera que la aproximación mayor con Última Thule sea el 1 de enero a las 5:33 GMT (11:33 p. m. del 31 de diciembre en Costa Rica y México). Si todo sale según el plan, las primeras imágenes en alta resolución se tendrán el próximo 2 de enero.“Estamos en la puerta de entrada de una importante exploración científica. Han sido aproximadamente 20 años de prepararnos y trabajar en esto. Es una misión muy diferente a todas las otras que se han intentado anteriormente”, señaló en un comunicado Alan Stern, coordinador de la misión.Y añadió: “New Horizons “mapeará” a Última, la composición de su superficie, determinará cuántas lunas tiene y verá si tiene anillos o incluso una atmósfera. También medirá la temperatura y tal vez su masa. En cuestión de 72 horas pasará de ser solamente un punto de luz en la distancia a ser un mundo ya explorado. ¡Esto corta la respiración!“El objetivo. Última Thule significa 'un lugar más allá del mundo conocido” y recibió este apodo luego de un concurso en que la NASA convocó al público general a bautizar el objeto. Este cuerpo celeste está ubicado en el llamado cinturón de Kuiper, una franja formada por cuerpos de hielo cuyos tamaños oscilan entre el de un planeta enano (como Plutón) hasta cuerpos mucho más pequeños.Se cree que en esta franja están los 'bloques de construcción' que dan origen a los planetas. Última Thule es considerada un planetesimal (cuerpo con características de transformarse en planeta) y tiene un tamaño similar a Washington D. C. ¿Por qué es importante estudiar este cuerpo celeste? Los científicos dan dos razones principales.La primera es que Última es una porción antigua y distante de nuestro sistema solar y esto dará pistas sobre su formación. La segunda razón es que, al estar tan lejos del sol, las temperaturas posiblemente estarán cerca del cero absoluto (cero grados Kelvin, unos -273 grados Celcius, la temperatura en donde no hay movimiento entre las moléculas). Estas características de frío hacen que los objetos del cinturón de Kuiper sean una especie de 'momias espaciales' que puedan dar señales de un pasado muy antiguo.“New Horizons hará observaciones en la frontera de las ciencias planetarias. Todo el equipo busca descubrir los secretos del objeto más distante y pristino que jamás se ha explorado durante un vuelo espacial”, destacó Hal Weaver, uno de los científicos de la misión.Esta nave ya acumula varios éxitos. Desde su lanzamiento, en el 2006, ha dado imágenes que no se habían logrado anteriormente. Las más famosas son las que reveló en un sobrevuelo al lado de Plutón en el 2015. ¿Qué sigue después? Los científicos indican que el plazo de vida de New Horizons aún es desconocido, pero su trayectoria cada vez más lejos del sistema solar continúa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.