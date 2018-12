Quiere presidente de Brasil permitir uso de armas a brasileños

Sao Paulo— El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo ayer que planea emitir un decreto para permitir que todos los brasileños sin antecedentes criminales puedan ser dueños de armas de fuego, una noticia que muchos de sus partidarios recibieron con beneplácito, informó El Universal.“Por decreto, planeamos asegurar la POSESIÓN de armas de fuego al ciudadano sin antecedentes penales”, dijo en su cuenta de Twitter el ultraderechista, quien asumirá la presidencia el 1 de enero.Durante su campaña, Bolsonaro prometió cambiar la actual legislación del país, que pone varios obstáculos burocráticos y legales a las personas que buscan comprar armas de fuego. Ese mensaje resonó entre los brasileños que quieren defenderse de cara a un fuerte aumento de los crímenes violentos.La posesión de armas de fuego en casa es permitida en Brasil siguiendo los requisitos establecidos por la ley, entre ellos, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes criminales, no tener procesos penales abiertos ni haber sido condenado, comprobar la capacidad técnica y sicológica para su uso, tener ocupación lícita y justificar la necesidad del arma.La aprobación recae sobre la Policía Federal. Este procedimiento es válido para la posesión del arma y no para el porte, que implica cargar el arma fuera del domicilio y que está reservado, por ejercicio profesional, a militares, policías y el ramo de seguridad, entre otros.Bolsonaro no dio detalles adicionales y no estuvo claro de inmediato qué mecanismos tendría a su disposición para promulgar tal decreto ni qué medidas específicas incluiría, pero su hijo Eduardo Bolsonaro, minutos después, anunció también en Twitter que “muchas otras novedades aún están por venir”.El Congreso de Brasil ya está discutiendo formas de flexibilizar las leyes de posesión de armas.El diputado Paulo Pimenta, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso, cuestionó, también por Twitter, el anuncio, diciendo que se trata de un “pago al lobby de la industria de armas en Brasil, Estados Unidos e Israel”.Pimenta agregó que “más armas en la sociedad” estimulan la violencia y no resolverán los problemas de seguridad pública.Alista detalles para toma de posesión. Bolsonaro se despidió ayer de Río de Janeiro y viajó a Brasilia para radicarse definitivamente en la capital del gigante sudamericano, donde rendirá protesta como presidente el próximo martes.Un video divulgado por su asesoría de prensa mostró los últimos momentos del futuro mandatario de Brasil en su casa, ubicada en un condominio del acomodado barrio de Barra de Tijuca, que fue su lugar de residencia hasta ayer. En las imágenes, Bolsonaro se toma fotos con los vecinos antes de partir rumbo a la Base Aérea de Galeao y su hija sale cargando al perro de la familia.En su residencia, Bolsonaro recibió visitas de ilustres personajes que fueron a saludarlo tras ser elegido presidente de Brasil, entre ellos el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y embajadores de diversos países.El gobierno de México le deseó éxito a Bolsonaro en su próximo mandato como presidente de Brasil, afirmó ayer en un comunicado la cancillería mexicana.Bolsonaro “cuenta con la disposición, voluntad y compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la relación y cooperación de ambos países para su desarrollo, bienestar y el de la región”, destacó.La cancillería confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador designó como representante del gobierno mexicano al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien acudirá a la investidura del mandatario electo.

