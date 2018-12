París— Emmanuel Macron prometió ser un presidente "jupiteriano", evocando al padre de los dioses, la figura central del panteón de la mitología romana. Pero un año y medio después de su elección, los mortales están abandonando el templo del líder francés.La tasa de popularidad de Macron registra nueve meses de caída constante, un dato que repiten las siete principales encuestadoras en Francia.Solo un 27 por ciento de los franceses están satisfechos con él, de acuerdo al sondeo de la empresa BVA, el más positivo para el Mandatario. Para la encuestadora Ipsos, el número de satisfechos cae al 20 por ciento."Macron termina el año muy mal. Es su nivel más bajo desde que asumió la presidencia", dijo a REFORMA Federico Vacas, director adjunto del departamento político de Ipsos."Incluso está cerca de los niveles más bajos desde que existe nuestro barómetro de popularidad presidencial, en 1997."Hace sólo 19 meses, el líder galo caminaba bajo la pirámide del museo del Louvre frente a miles de personas que se acercaron a celebrar su cómoda victoria en la segunda vuelta de la elección presidencial.En esos días ya lejanos, el 62 por ciento de los franceses decían estar satisfechos con su nuevo líder, según una encuesta del Ifop publicada por el semanal JDD.El derrumbe de su popularidad no es excepcional en la historia francesa. Luego de un año y medio de mandato, su predecesor, François Hollande, tenía una aprobación ligeramente peor que la de Macron.El antecedente no es buen augurio para el actual jefe de Estado porque Hollande nunca logró recuperarse de esa caída, y se convirtió en el primer líder francés que no se presentó para un segundo mandato.El paisaje es aún más sombrío para Macron. Del 76 por ciento de los franceses que tienen una opinión desfavorable, la mitad lo evalúa cómo "muy desfavorable", según el sondeo de Ipsos."Muestra claramente el nivel de crispación entre los franceses", agrega Vacas.El desencanto de los ciudadanos con el Presidente comenzó en julio, cuando se destapó el llamado affair Benalla, por el apellido del ahora ex responsable de seguridad de Macron, filmado mientras agredía a dos jóvenes manifestantes durante la marcha del 1 de mayo pasado."Esa caída de la popularidad se aceleró a principio de noviembre con los chalecos amarillos. Primero entre los sectores populares y rurales, pero en diciembre el descontento desbordó alcanzando las categorías medias y medias altas", explica Vacas.La pérdida del poder adquisitivo está en el centro de la cólera contra el Ejecutivo.La subida del precio del barril del petróleo llegó en el peor momento, cuando el Gobierno acababa de anunciar una nueva tasa a los combustibles. Y, a partir de enero, el impuesto a las ganancias será directamente deducido del salario mensual, en vez de hacer un pago anual como hasta el momento. Los franceses verán entonces una baja en el sueldo neto, una percepción de la caída del poder adquisitivo que podría complicar las cosas para la imagen de Macron."Los problemas de comunicación del Gobierno es uno de los factores que explican la baja de la popularidad. Los franceses sienten que el Gobierno está desconectado con la realidad", dice Vacas.En septiembre el Presidente le había respondido a un joven horticultor desempleado que para conseguir trabajo había que "cruzar la calle" e ir a un restaurante.En otro intento fallido, el Ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, dijo entender lo difícil que es vivir con sólo 950 euros (unos mil 086 dólares) si "un restaurante parisino cuesta alrededor de 200 euros (228 dólares)". Una cifra muy alejada de la realidad cotidiana de los franceses.Macron tiene todavía tres años para intentar reformar Francia, como lo prometió en su campaña, y reconquistar al pueblo francés.Luego de las violentas manifestaciones de los chalecos amarillos, el Gobierno dio marcha atrás con el impuesto a los combustibles y anunció un aumento del salario mínimo. Pero, una gran parte de la sociedad francesa lo considera todavía como un Gobierno de ricos y para ricos. Cambiar esta imagen quizás sea una de las más duras batallas que deberá dar el Presidente jupiteriano.

