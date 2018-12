Ciudad de México— Para recordar a Felipe Gómez Alonzo, menor migrante que murió el 24 de diciembre bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, su madre montó un altar.Catarina Alonzo Pérez, guatemalteca de origen indígena, imprimió tres fotografías a color de su hijo. En una de ellas aparece el niño entre las siembras de maíz que rodean la aldea de Yalambochoj, en Guatemala.La mujer pegó las imágenes en la pared y abajo colocó flores y veladoras para honrar su memoria. En dialecto Chuj, insiste en que su hijo no iba enfermo cuando salió de casa.Su pareja Agustín Gómez Pérez le confirmó por celular lo que las noticias de su país ya habían difundido sobre el fallecimiento de un niño migrante.Catarina estaba en su casa de madera y techo de teja cuando sintió como el frío del piso de tierra le llegó hasta el corazón.Desde ese día, sus otros tres hijos la han visto llorar frente al altar improvisado.Mientras es cuestionada sobre los hechos, la guatemalteca de la etnia Chuj se queda callada y pierde la mirada entre las montañas que rodean su hogar.Sus hermanos le dicen en su dialecto que a través de los periodistas envíe un mensaje hasta Estados Unidos. Lo único que pide es que le den tiempo a su marido, Agustín, para trabajar y pagar la deuda que contrajo al migrar.En la casita no sólo se respira tristeza, sino también desesperanza. A la familia le embarga la duda acerca de cómo pagará los 55 mil quetzales (100 mil pesos mexicanos) que pidió prestados a uno de los pocos hombres que tiene dinero en este lugar.De ese total, 17 mil sirvieron para pagarle a un coyote que los llevó de su tierra natal a algún sitio de México cuyo nombre desconocen.Al tío Andrés fue a quien se le ocurrió la idea de saldar el adeudo con los dólares que Agustín obtenga en tierra extranjera, si es que "le permitieran quedarse a ganar el pan".Para ir a Yalambochoj hay que arribar a Guatemala capital y recorrer cerca de 400 kilómetros, la mitad del camino es de asfalto y el resto de terracería.Los mil 40 habitantes del lugar viven de la venta de maíz y de las remesas que envían los migrantes.En tanto, los niños y niñas son chaparritos, delgados y con manchas blancas en el rostro, a falta de proteína. Además, en esta aldea rodeada de montañas, ni siquiera hay agua potable, pese a que se ubica muy cerca de la Laguna Brava.La meta de Agustín Gómez era conseguir una vida mejor. Planeaba llegar a Virginia, Estados Unidos, para asentarse y mandar dinero a su familia.Cuando el hombre le explicó el plan a Felipe, de 8 años, éste no dudó en hacerle compañía a su padre. Dejó las vacaciones de primaria y emprendió el viaje.Ahora, la familia espera que en 15 días arribe el cuerpo del menor, que será sepultado en el cementerio del pueblo.La ruta, según Catarina, fue de Yalambochoj para Guatemala y de ahí para Carmen Xhan, luego a Comitán, Chiapas, y después Tuxtla."De ahí no sabemos qué camino se tomó, cuando me enteré que mi hijo había muerto y él, él no estaba enfermo", asegura.

comentarios

