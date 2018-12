Ofrece EU millones por golpe: Maduro

Venezuela— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este viernes que desde Estados Unidos aumentaron de 40 a 120 millones de dólares el dinero ofrecido para dividir a la milicia venezolana y auspiciar un intento de golpe en su contra.En un discurso con motivo del saludo de fin de año a la Fuerza Armada, Maduro volvió a denunciar supuestas conspiraciones financiadas por Estados Unidos y presuntamente asignadas al Gobierno de Colombia, al que acusó de haberse constituido en un Estado fallido.En su discurso ante los uniformados, el mandatario destacó que el mayor logro en este año fue consolidar la paz y haber remontado las amenazas internas y externas y superado las agresiones políticas, económicas y financieras.Señaló que la Fuerza Armada es la columna vertebral de la integridad nacional y gracias a ella hay paz en la República."Vuelvo a denunciar que (en Estados Unidos) han aumentado de 40 millones a 120 millones de dólares el dinero sucio para tratar de dividir, de debilitar a nuestra Fuerza Armada y ponerla en contra de la Constitución y contra el pueblo", reiteró."Alerta, oído, máxima alerta ante las conspiraciones que vienen desde Bogotá, financiadas desde Washington".Agregó que a la Fuerza Armada venezolana no la compra nadie ni la divide nadie ni la debilita nadie.Maduro acusó al Gobierno del presidente colombiano Iván Duque de conducir conspiraciones ordenadas por Washington y dijo que el Gobierno de Duque está imposibilitado de proteger la frontera con Venezuela, permitiendo la operación de grupos armados irregulares."La oligarquía ha constituido un Estado fallido en Colombia, que no resguarda la frontera". aseveró."Este año tuvimos resultados dolorosos en Amazonas (en el sur del país, tras un ataque que dejó tres soldados muertos), pero que nos ha permitido sacar fuerzas y revisar planes operativos", aseveró Maduro, e instó a los militares a combatir la violencia que nos viene de allá y garantizar la paz en nuestro territorio.Insistió en que desde Estados Unidos desean dividir a la Fuerza Armada venezolana para luego robar los mares, el petróleo, las aguas, los llanos y apoderarse de las riquezas del país sudamericano.Citó que una muestra de ello es el incidente del fin de semana pasado, cuando una embarcación patrullera sacó de aguas venezolanos a dos buques de la transnacional petrolera ExxonMobil, que hacían estudios prospectivos petroleros por orden de Guyana, con quien mantiene una disputa fronteriza."Di orden al Comando Estratégico Operacional (de la Fuerza Armada) para que procediera a aplicar todos los protocolos para defender el mar territorial venezolano y así se hizo".La Administración denunció que los buques estaban en aguas venezolanas y rechazó el aval que dio a Guyana la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) sobre el incidente."Este es un ejemplo", dijo Maduro sobre sus denuncias de las supuestas conspiraciones contra su Gobierno. Ni que Venezuela no tuviera pueblo ni Fuerza Armada para defenderla"."Venezuela está en un combate por la dignidad, por la paz, está en el centro de una lucha histórica única. Venezuela está en la lucha por ser una nación, una patria verdadera. Venezuela no se ha arrodillado, no se ha rendido ante ningún imperio y no se arrodillará ni se rendirá y seguirá ganando batallas", afirmó.A pesar de la dura crisis económica, Maduro espera asumir el 10 de enero un segundo mandato, producto de las polémica elecciones de mayo pasado, las cuales fueron desconocidas por varios Gobiernos de la región.

