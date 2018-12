Cabo Cañaveral, Florida— La sonda espacial que consiguió imágenes en primer plano de Plutón pasará el Año Nuevo explorando un mundo aún más alejado y misterioso. La sonda de la NASA New Horizons pasará junto al cuerpo gélido y enjuto apodado Ultima Thule poco después de la medianoche.Ultima Thule será el mundo más distante que la humanidad haya explorado: está a mil 600 millones de kilómetros (mil millones de millas) más allá de Plutón y 6 mil 400 millones de kilómetros de la Tierra.Eso hace a este blanco tan seductor: es una reliquia bien conservada que data del origen de nuestro sistema solar, hace 4 mil 500 millones de años. Ninguna sonda espacial ha llegado hasta algo tan primitivo.“¿Qué podría ser más emocionante que eso?”, dijo el científico Hal Weaver, de la Universidad Johns Hopkins, quien es parte del equipo de New Horizons.El científico Alan Stern, del Instituto de Investigaciones Southwest en Boulder, Colorado, espera que el encuentro de Año Nuevo sea más peligroso y difícil que el viaje por Plutón: la sonda espacial es vieja, el blanco es pequeño, la sonda se acercará más y la distancia desde la Tierra es mayor.La NASA lanzó la sonda en 2006. Es del tamaño de un piano de cola chico. Pasó por Plutón en 2015 y obtuvo las primeras tomas de primer plano del planeta enano.Debido al éxito rotundo que tuvieron en este recorrido, los encargados de la misión lograron una extensión de la NASA y se pusieron como meta un destino dentro de la Franja Kuiper. Aunque está súper lejos, Plutón está en el borde de la Franja de Kuiper, la llamada Dimensión Desconocida que se alarga hasta más allá de Neptuno. Ultima Thule está en el corazón de la Dimensión Desconocida.El objeto de la Franja de Kuiper fue descubierto por el Telescopio Espacial Hubble en 2014. Oficialmente conocido como 2014 MU69, fue bautizado con el sobrenombre Ultima Thule tras una votación en línea. En la literatura medieval y clásica, Thule era el lugar más al norte del mundo conocido. La primera vez que New Horizons detectó al objeto gélido en agosto, era solo un punto. Las tomas de primer plano deberán estar disponibles al día siguiente del paso de la sonda.New Horizons se acercará más al objeto a altas horas de la madrugada del 1 de enero: las 12:33 de la mañana hora del este de Estados Unidos. La sonda tomará las fotos de primer plano cuando esté a 3 mil 500 kilómetros de distancia de Ultima Thule y sus siete instrumentos científicos estarán trabajando a capacidad.Los alrededores deberían estar despejados: los científicos todavía no han encontrado anillos ni lunas a su alrededor y que pudieran afectar a la sonda.

