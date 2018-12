Video: Operador de pista 'acomoda'avión bailando y se vuelve viral

Jahmaul Allen guía los aviones mientras realiza su danza y su última secuencia de baile se ha vuelto viral.Un video de los movimientos de Jahmaul Allen en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto se ha visto cientos de miles de veces, después de que un pasajero de la aerolínea lo grabara bailando mientras hacía su trabajo como agente de rampa u operador de pista.“Honestamente, me encanta lo que hago”, dijo Allen a Global Canada News. “Me encanta la aviación y me encanta hacer felices a los pasajeros”,El hombre de 28 años dijo que ha estado guiando a las aeronaves de American Airlines a sus puertas correspondientes durante tres años, y agrega que intenta llevar una actitud positiva al trabajo siempre que puede.“Yo diría que lo hago de vez en cuando, cuando tengo ganas de bailar y cuando quiero hacer feliz a alguien en el avión”, dijo Allen. El baile que estaba haciendo el domingo era porque vio a un bebé en el avión y estaba tratando de entretenerlo.El video fue inicialmente grabado y subido a Instagram por @ekaterina_irko, pero se volvió viral cuando se publicó en una página de entretenimiento popular llamada @ 6ixbuzz en la misma aplicación de redes sociales. Con esa publicación, luego fue compartida por 725 mil seguidores de la página.“Honestamente, estaba extasiado”, dijo Allen. “Me quedé impactado; No sabía que iba a ser tan grande. Estoy feliz y agradecido por llegar tan lejos, es una bendición, para ser honesto con usted.”

