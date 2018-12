Kabul.- Las elecciones presidenciales de Afganistán programadas en abril serán pospuestas por varios meses para dar más tiempo para arreglar los problemas técnicos que surgieron durante las elecciones parlamentarias de octubre, informaron las autoridades.Abdul Aziz Ibrahimi, portavoz adjunto de la Comisión Electoral Independiente, dijo el miércoles que se necesita más tiempo para capacitar al personal sobre un sistema de identificación biométrica diseñado para reducir el fraude. Señaló que la verificación de las listas de votantes también requiere más tiempo.Las elecciones parlamentarias tuvieron varias demoras luego de que el poco personal capacitado en el sistema biométrico no se presentó en los centros de votación e innumerables votantes no encontraron sus nombres en las listas. Han surgido numerosos desafíos legales para los resultados de las elecciones parlamentarias.De momento no se ha fijado una nueva fecha para las elecciones presidenciales.La última elección presidencial de 2014 estuvo plagada de controversia y extensas acusaciones de fraude.Los dos candidatos principales, Ashraf Ghani y Abdula Abdula, lucharon en una cerrada contienda que se fue a segunda vuelta. Sin embargo, antes de anunciarse los resultados, Abdula acusó que hubo un enorme fraude electoral y amenazó con organizar enormes protestas. John Kerry, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, intercedió y ayudó a improvisar un gobierno unificado y convencer a la comisión electoral de demorar el anuncio de los resultados de la segunda vuelta, en donde parecía que Ghani saldría victorioso.Ghani fue nombrado presidente y Abdula recibió el nombramiento de director ejecutivo, un puesto de nueva creación. El acuerdo tenía la intención de durar dos años, pero continúa hasta el presente con un gobierno marcado por profundas divisiones que ha batallado para derrocar un resurgimiento del Talibán.La postergación de la elección le daría más tiempo a los esfuerzos de Estados Unidos de poner fin a una guerra que ya lleva 17 años.

