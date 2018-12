Esperan en Indonesia otro tsunami

Jakarta, Indonesia— Los residentes que viven a lo largo de la costa Sunda Strait de Indonesia fueron advertidos de no acudir a las playas por lo menos durante dos días ante el temor de que la actividad volcánica pueda provocar otro poderoso tsunami.Expertos aun no tienen certeza sobre qué causó el tsunami que el sábado provocó un oleaje de 10 pies de alto, pereciendo más 400 personas y lesionando a más de mil 480, en las cercanas islas de Java y Sumatra.Más de 16 mil personas han sido desplazadas y por lo menos 154 están desaparecidas.Sin embargo, está aumentando la evidencia de que la ola mortal fue el resultado de la actividad volcánica en la isla del Anak Krakatau que dio lugar a un derrumbe en la escarpada ladera al suroeste de la isla.Esa isla volcánica, cuyo nombre significa Niño de Krakatoa, ha crecido durante el último siglo, empezó siendo el cráter de Krakatau o Krakatoa, y ha tenido erupciones casi diarias desde el mes de junio.Científicos e imágenes de satélite mostraron que una parte significativa del flanco suroeste de la isla, que estaba visible antes del tsunami, desapareció después que una gigantesca ola azotó la costa.Eso podría indicar, según dijeron los científicos, que una gran cantidad de tierra podría haberse deslizado hacia el océano, desplazando el agua suficiente para crear el tsunami.Ésta es la segunda ocasión en tres meses en la que un letal tsunami ha ocurrido en Indonesia sin previo aviso a las comunidades afectadas.El terremoto y un tsunami que ocurrieron el 28 de septiembre en la isla Sulawesi, mató a más de 2 mil 100 personas.El lunes, el presidente de Indonesial, Joko Widodo, recorrió las áreas dañadas a lo largo de Sunda Strait, algunas de las cuales fueron limpiadas rápidamente del escombro antes de su visita.En la Provincia Banten de Java, que es el área más afectada, habló con los sobrevivientes en una clínica de la localidad y en un campamento que está albergando a los que perdieron sus casas.Oficiales dijeron que no sonó la alerta antes del tsunami del sábado debido a que el sistema de advertencia de Indonesia sólo detecta los tsunamis que son causados por terremotos.Si hubiera sonado hubiera salvado muchas vidas, sin embargo, parte del sistema de alerta del país fue abandonado en el 2012 después que algunas de las boyas fueron destruidas por los barcos y otras desaparecieron.Costas Synolakis, director del Centro de Investigación de Tsunamis de la Universidad del Sur de California, dijo que los tsunamis generados por la actividad volcánica en Anak Krakatau no debería ser una sorpresa, ya que la isla se formó después de una erupción masiva del Krakatoa en 1883, una de las más grandes que se han registrado en la historia.

