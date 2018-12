Muertos por tsunami ya suman 373; hay mil 400 heridos

Indonesia– Los médicos trabajaban para ayudar a los sobrevivientes, y cientos de personas buscaban a más víctimas en playas repletas de escombros ayer lunes tras el paso de un tsunami que destruyó casas, hoteles y otras construcciones al golpear sorpresivamente en la oscuridad en una región de Indonesia.Las olas que arrastraron a gente aterrorizada hacia el mar el sábado por la noche en el Estrecho de la Sonda se produjeron tras una erupción y posible deslave en Anak Krakatau, una de las islas volcánicas de fama más siniestra en el mundo.Al menos 373 personas murieron, mil 459 resultaron heridas y 128 están desaparecidas en la costa oeste de la isla de Java y la costa sur de la isla de Sumatra. La cifra de muertos podría aumentar cuando las autoridades reciban la información de todas las zonas afectadas.La Asociación Médica de Indonesia indicó que enviará a más doctores y equipo especializado, y que muchos de los heridos requieren de la atención de ortopedistas y neurocirujanos. La mayoría de los pacientes son turistas nacionales que visitaban la playa el fin de semana, que sería largo por la Navidad.El tsunami fue el segundo que se cobra el número más alto de vidas en Indonesia este año, aunque el que azotó el 28 de septiembre la isla de Célebes estuvo acompañado de un poderosos sismo que alertó a los habitantes de que vendrían las olas.El sábado en la noche, no hubo temblor alguno que alertara a la gente que llegaría un tsunami, el cual arrancó inmuebles de sus cimientos en segundos y arrastró hacia el mar a aterrorizados espectadores que estaban en un concierto en la playa.Un dramático video publicado en las redes sociales muestra cuando la banda pop indonesia Seventeen actuaba bajo una carpa en la playa de Tanjung Lesung, durante un concierto para empleados de la empresa eléctrica estatal. Decenas de personas estaban sentadas frente a mesas y otras se bamboleaban al ritmo de la música cerca del grupo musical entre luces estroboscópicas y una atmósfera de humo escénico. También se ve a un niño que caminaba entre la multitud.Segundos después, cuando la batería sonaba para el inicio de la siguiente canción, el escenario se fue de súbito para adelante, se venció por la fuerza del agua, y arrojó a la banda y su equipo hacia la gente.En un comunicado, el grupo dijo que su bajista, guitarrista y director de giras perdieron la vida, mientras que otros dos integrantes y la esposa de uno de los artistas estaban desaparecidos. “La ola llego hasta la tierra y se llevó a toda la gente que estaba en el lugar”, según el comunicado. “Por desgracia, cuando la corriente bajaba, nuestros miembros no lograron salvarse y algunos no encontraron de dónde sujetarse”.La región de Pandelang fue la más afectada por el tsunami en la provincia de Banten, de Java, que abarca el Parque Nacional Ujung Kulon y playas populares, dijo la agencia.

