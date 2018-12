Restringe China a Santa Claus en favor de sus tradiciones

Shanghai.- Los árboles de Navidad, luces y decoraciones alusivas a esta celebración desaparecieron en menos de 24 horas de un edificio de oficinas y centro comercial de 27 pisos en la ciudad china de Nanyang.Ni siquiera se salvó el osito de peluche gigante en la entrada del centro comercial, dijo Ma Jun, quien trabaja en una compañía de tutoría en el edificio."Todo desapareció, no dejaron nada", dijo.La Navidad sigue siendo una celebración de compras en todo China, con árboles grandes adornando centros comerciales en Shanghai y Beijing, pero el Partido Comunista y la represión de la religión bajo el presidente Xi Jinping han tomado medidas para poner más énfasis en la cultura tradicional, lo cual está socavando la presencia de Santa Claus.Al menos cuatro municipalidades chinas y un condado han ordenado restricciones a las celebraciones navideñas este año, de acuerdo con notificaciones oficiales y entrevistas. Estudiantes, maestros y padres de 10 escuelas de toda China dijeron a The Associated Press que las celebraciones navideñas han sido restringidas."La contínua reacción contra la Navidad es parte de una postura más amplia desde que Xi llegó al poder", dijo Zi Yang, experto en China en la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.Xi está tratando de hacer el Partido Comunista más apetecible mostrándolo como defensor de las tradiciones chinas en un mundo que cambia rápidamente, dijo. "Así, elementos culturales extranjeros como la Navidad terminan en la guillotina".La última patraña es la continuación de medidas parecidas en contra de la Navidad ocurridas en el 2014 y 2017. Al parecer no es parte de una organización centralizada sino más bien de una resistencia a festivales extranjeros de parte de autoridades locales que quien alinearse con la creciente ola de nacionalismo cultural.Las restricciones a la Navidad son un ejemplo de cómo los esfuerzos para "normalizar" la manera de pensar de la gente se mezclan con la vida cotidiana de muchos chinos. Estas medidas salieron a la luz este año a través de los campamentos de reeducación para musulmanes uighur y un operativo de mano dura contra iglesias cristianas que ha continuado con bastante fuerzas en las últimas semanas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.