Kuwait.- La OPEP y los productores de crudo aliados están listos para celebrar un encuentro extraordinario y harán lo que sea necesario si el recorte actual de la producción petrolera, de 1.2 millones de barriles por día, no equilibra al mercado el próximo año, dijo un funcionario de Emiratos Árabes Unidos.Extender el pacto de bombeo firmado en diciembre no será un problema y los productores harán lo que el mercado demande, dijo este domingo el ministro de Energía, Suhail al-Mazrouei, en conferencia de prensa en una reunión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo en Kuwait."¿Qué pasa si los recortes por 1.2 millones de barriles no son suficientes? Les digo que si no lo son, nos encontraremos y veremos qué es necesario, y lo haremos", dijo Mazrouei."El plan (para reducir la producción de crudo) está bien estudiado pero si no funciona, siempre tenemos el poder en la OPEP para llamar a una reunión extraordinaria", agregó."Si se nos requiere extender (otros) seis meses, lo haremos (...) les puedo asegurar que una extensión no será un problema".La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia acordaron este mes disminuir la producción de crudo en más de lo que el mercado había esperado.De todos modos, los precios del petróleo bajaron el viernes a un mínimo desde el tercer trimestre del 2017, pues un exceso de suministro global mantuvo a los compradores alejados del mercado antes de los festivos de fin de año en las próximas dos semanas.El ministro de EAU dijo que un comité conjunto de monitoreo de países de la OPEP y no pertenecientes al grupo se reunirá en Baku a fines de febrero o comienzos de marzo, en momentos en que los productores buscan regresar el mercado del petróleo al equilibrio logrado en el verano boreal del 2018.

