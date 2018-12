Londres— Un hombre y una mujer que fueron arrestados en relación con las incursiones de drones en el aeropuerto londinense Gatwick fueron puestos en libertad este domingo por la policía británica.Los dos, arrestados el viernes, cooperaron con la policía y ya no son sospechosos en el caso, informó la policía de Sussex. Ambos viven en Crawley, un pueblo que está a unos cinco minutos en auto de Gatwick, el segundo aeropuerto más transitado de Gran Bretaña.Las incursiones de los drones obstaculizaron los planes festivos de decenas de miles de viajantes.El domingo ya operaban con normalidad los vuelos desde y hacia Gatwick, dijeron autoridades aeroportuarias. Las interrupciones comenzaron la noche del miércoles cuando se vieron drones sobrevolando el campo aéreo.Las autoridades temieron que un dron dañara a un avión en vuelo o fuera succionado por el motor de la aeronave, causando un accidente mortal.La policía registró una casa en Crawley en busca de pistas tras los arrestos, pero el detective en jefe de Sussex, Jason Tingley, dijo que estaba satisfecho de que los detenidos ya no fueran sospechosos.“Pedimos el apoyo continuo del público para reportar cualquier cosa sospechosa, poniéndose en contacto con nosotros con cualquier información en relación a los incidentes con dron en Gatwick”, dijo.La policía dijo que el aeropuerto ofreció una recompensa de 50 mil libras, unas 63 mil dólares a cambio de cualquier información que lleve al arresto y condena de los fugitivos operadores de dron.El ejército británico y su equipo han sido desplegados en Gatwick, que maneja 43 millones de pasajeros al año, para apoyar a la policía en su esfuerzo por disuadir el uso de drones y que el aeropuerto siga operando si se ve otro dron.Los funcionarios no han especificado qué tecnología utilizan para mantener al campo aéreo libre de drones.La policía dijo que el motivo de los operadores de drones se desconoce, pero que no creen que esté relacionado con el terrorismo.

