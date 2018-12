Reportero estrella de Der Spiegel admite que inventaba historias

Hong Kong.- Una importante revista de noticias europea ha despedido a uno de sus periodistas estrella tras descubrir que había inventado datos y fuentes en más de una docena de artículos durante siete años, publicó CNN."Claas Relotius, periodista y editor, falsificó sus artículos a gran escala e incluso inventó personajes, engañando tanto a los lectores como a sus colegas", dijo el medio alemán Der Spiegel en un artículo publicado en internet el miércoles.La noticia reveladora es un duro golpe para Der Spiegel, una publicación de 71 años, que es reconocida por su periodismo de calidad y leída por cientos de miles de impresos y por millones en línea."Estoy tan enojado, horrorizado, conmocionado, aturdido", tuiteó el editor adjunto de la revista, Mathieu von Rohr. "Claas Relotius fingió, nos engañó a todos".Después de que un colega que trabajaba con Relotius en una historia en Estados Unidos señalara sospechas sobre su informe, Der Spiegel llevó a cabo una investigación interna, según dijo. Relotius confesó la semana pasada que inventó pasajes completos para ese artículo, y también falsificó información en otras historias, según la revista.Relotius, quien renunció el lunes a petición de la revista, dijo que estaba enfermo y necesitaba ayuda, dijo un portavoz de Der Spiegel a CNN.CNN no ha podido contactar a Relotius para que haga algún comentario.Su trabajo recibió premios de CNN, pero un vocero de la cadena dijo que "Relotius no se asoció con CNN, nunca trabajó para la compañía ni publicó nada en las plataformas de CNN".Relotius se unió por primera vez a Der Spiegel en 2011 como profesional independiente, y fue contratado como editor hace año y medio.Der Spiegel dijo que el hombre, de 33 años, admitió falsificaciones parciales en al menos 14 de los casi 60 artículos que escribió para su revista y sitio web. Eso incluía la creación de diálogos y citas entre comillas y la creación de caracteres compuestos. La revista advirtió que el número podría ser mayor y que otras organizaciones de noticias podrían verse afectadas.Relotius ha publicado artículos en otras importantes publicaciones en lengua alemana, como Süddeutsche Zeitung Magazin, Financial Times Deutschland, Die Welt y Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, según Der Spiegel.También escribió un largometraje para la revista suiza Reportagen, por el que recibió dos Premios CNN de Periodismo en 2014, incluido el de Periodista del Año. Los premios CNN Journalist Awards fueron para periodismo en idioma alemán y decididos por un jurado independiente. Los últimos premios se otorgaron en 2015.Un portavoz de CNN dijo el jueves que el jurado de los premios 2014 celebró una reunión después de que Der Spiegel hiciera pública su investigación y votó por unanimidad despojar a Relotius de ambos premios.Forbes identificó a Relotius como el mejor reportero del año pasado, incluyéndole en una lista de "30 menores de 30" para los medios europeos.Varios grandes artículos que escribió Relotius para Der Spiegel, que también fueron nominados a premios de periodismo, están ahora bajo escrutinio, según la revista.Entre ellos, "El último testigo", sobre un estadounidense que presuntamente acude a una ejecución como testigo, "Niños león", sobre dos niños iraquíes secuestrados y reeducados por el Estado Islámico y "Número 440", sobre presuntos reclusos en el centro de detención de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba.Der Spiegel dijo que todavía está analizando las acusaciones contra Relotius y creará una comisión formada por personas de dentro y fuera de la empresa para investigar su trabajo.Por el momento, las historias de Relotius no se modificarán en Internet, pero se enviará una notificación a los lectores para informarles que fueron falsificadas y manipuladas.Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dijo el jueves que estaba revisando las historias de Relotius que había publicado. Dijo que aún no se habían encontrado pruebas de falsificación.El caso de Der Spiegel es el más reciente entre organización de noticias destacadas que han sido golpeadas por revelaciones de un reportero de alto nivel que ha falsificado información.En 2003, The New York Times descubrió que una de sus estrellas emergentes, Jayson Blair, había inventado partes de sus historias y había robado material de otros medios de comunicación. El escándalo provocó la renuncia de Blair y de los dos mejores editores del periódico.

